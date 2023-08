Asesino de Milagros Monserrat está arrepentido; difunden VIDEO del hombre tras el ataque

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- El asesinato de la mujer identificada como Milagros Monserrat de 38 años de edad sucedido en el municipio de León en el Estado de Guanajuato, ha conmocionado no solamente a la comunidad nacional, sino también internacional, especialmente luego que la noche del viernes 11 de agosto se reportará que Miguel 'N', identificado como el presunto agresor, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, sujeto que hasta el momento se presume como expareja sentimental de la hoy occisa y quien declaró estar arrepentido de sus actos.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, informó que el presunto agresor no se había entregado a las autoridades como previamente se había informado sino que en su lugar, trabajadores de una gasolinera local lo identificaron y por ello lo denunciaron tras una llamada a la línea de emergencia 911. Con el aviso respecto a su paradero, se puso en marcha un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, en coordinación con la Fiscalía y por ello, el agresor fue detenido en las inmediaciones de la colonia Noria Alta.

El presunto asesino de Milagros Monserrat, una mujer que la mañana del jueves 10 de agosto se dirigía a cumplir media jornada como cajera en una sucursal de la cadena comercial Walmart debido a que ese día celebraba su cumpleaños número 38, fue puesto a disposición de la Agencia Especializada de Investigación de Homicidios con el fin de poder deslindar responsabilidades, aunque cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que este ataca con una navaja a la mujer en al menos cinco ocasiones.

Así fue la detención

Con el avance de las horas, se ha revelado información nueva respecto a la detención del presunto asesino. Autoridades del Estado de Guanajuato informaron que ciudadanos se encontraban cargando gasolina en una estación de servicios ubicada a las afueras de Guanajuato, cuando se percataron de la presencia del hombre. Al verse acorralado por elementos de seguridad, el alcalde informó que minutos después el sujeto llamó para informar que quería entregarse pero para entonces la zona donde había sido visto ya estaba rodeada con el fin de evitar que escapara.

(Dijo que) está arrepentido y quiere un abogado", confirmó el alcalde de Guanajuato.

De acuerdo con la necropsia que se le realizó al cuerpo de Milagros Monserrat, se informó que en la causa de muerte se debió a las lesiones provocadas por el objeto punzocortante que Miguel 'N' llevaba consigo al momento de los hechos. Debido a que cámaras de seguridad de un inmueble particular captaron la agresión, se dijo de inicio que la mujer había sido víctima de un asalto pero después se descartó esta teoría, ya que se escucha cómo ella en repetidas ocasiones le confirma no llevar nada material consigo.

Familiares de Milagros confirmaron que el agresor había sido pareja sentimental de la joven y por ello argumentaron que no se trató de un asalto sino de un crimen pasional; por ello, han urgido a las autoridades que el delito se investigue como feminicidio y no intento de asalto. Tanto el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se han pronunciado porque este evento no quede impune especialmente ahora que el agresor se encuentra tras las rejas.

