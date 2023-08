Declaran a la mujer lesionada por arma de fuego en la T2 del AICM con muerte cerebral

Ciudad de México.- Durante la madrugada del pasado miércoles 9 de agosto, se reportó una balacera al interior del estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), suceso que además de haber implicado el despliegue de un operativo de seguridad, permitió arrojar un saldo de dos personas con heridas de bala. Se sabe que los responsables fueron dos elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, quienes actualmente se encuentran detenidos. A días de los hechos, se reveló actualización respecto a una de las afectadas.

Durante la tarde del pasado viernes 11 de agosto, autoridades médicas informaron que Gabriela, como se identificó a la mujer de 20 años de edad quien resultó con un impacto de bala en la cabeza propiciado por los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, había sido declarada con muerte cerebral a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Ttras este evento, familiares de la antes mencionada acudieron al hospital donde fue internada con el objetivo de darle el último adiós.

Primeras versiones permitieron conocer que los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, persiguieron un vehículo en color blanco hasta las inmediaciones del estacionamiento de la terminal 2 del aeropuerto ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la ciudad de México. Los uniformados argumentaron haber recibido el reporte respecto a que los tres tripulantes de esta unidad viajaban armados y por ello lo siguieron con el objetivo de investigar. Una vez que el automóvil trato de ingresar al estacionamiento los uniformados despidieron descender del mismo pero estos se negaron.

Foto: captura de pantalla

Cámaras de seguridad del estacionamiento captaron que los tres tripulantes, dos de ellos mujeres y un varón, se desplegaron a pie con el objetivo de perder a los elementos; no obstante, estos habían bloqueado con la patrulla el ingreso al inmueble y procedieron a buscarlos con el fin de encararlos. Mientras los sujetos emprendían la huida, los dos elementos de la policía municipal comenzaron a disparar provocando que el masculino perseguido resultaron con un balazo en el brazo mientras que Gabriela resultó con un impacto en la cabeza. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Policía Auxiliar capitalina e incluso seguridad del aeropuerto, pusieron en marcha un operativo que derivó en la detención de los agresores.

Una vez que los policías fueron remitidos ante el Ministerio Público e incluso se les dictó como medida cautelar prisión preventiva, se reveló que la víctima fue trasladada por paramédicos a las instalaciones del Hospital Gustavo Baz Prada con el objetivo de ser atendida de urgencia. Tras ello, el padre de la joven identificado como Hugo Estrada declaró a medios de comunicación que las autoridades médicas del nosocomio informaron que no había habido mejoría pese a haber estado recibiendo tratamiento urgente. Fue hasta la tarde del viernes que el antes mencionado reportó cuál era el estado de salud declarado por los doctores.

Policías responsables de la balacera en el AICM

Hay una parte en el cerebro que fue dañada, ya no es curable, creo... porque un balazo es un balazo y la bala sigue adentro y sigue dañando, me imagino. Pero hay una parte del cerebro muy dañada, es una parte que ya no se puede regenerar".