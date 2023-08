Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica por la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos dividió a los gobiernos estatales de oposición, pues mientras Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Yucatán, anunciaron que no distribuirán dichos útiles escolares, Guanajuato precisó que complementará la enseñanza con materiales suplementarios y Durango descartó detenerlos.

Jalisco

"En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco", expuso el pasado lunes el gobernador Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano), y señaló que el impedimento legal para hacerlo tiene que ver con una cuestión administrativa y no con su contenido. El mandatario consideró que es un error politizar este tema y reducirlo a un debate ideológico entre "comunistas y capitalistas", pues en realidad el proceso legal que frenó la distribución de los libros de texto, y del que Jalisco no forma parte, tiene que ver con la falta de publicación de los programas. Insistió en que su administración es respetuosa del Poder Judicial y por eso acatará su mandato en cuanto a la distribución.

Coahuila

El secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, dijo que el estado detendrá la distribución de los libros de texto hasta que se resuelvan los procesos legales. En conferencia, indicó que la Secretaría estatal ha dado seguimiento a las manifestaciones de preocupación sobre dos puntos fundamentales: la necesidad de que se revise el material con la participación de expertos, docentes y padres de familia, así como los errores detectados y la disminución de contenido en materias claves como Matemáticas y Español.

Yucatán

De igual manera, en Yucatán, el secretario de Educación estatal, Liborio Vidal Aguilar, dijo que en respeto a un mandato judicial, los libros de texto que llegaron a la entidad quedaron resguardados en bodegas y no se distribuirán hasta recibir "nuevas instrucciones del gobierno federal". Indicó que Yucatán mantiene en resguardo en bodegas esos ejemplares y está en espera de las indicaciones sobre el tema, de parte del gobierno federal.

Chihuahua

La primera en oponerse a la distribución de los libros de texto gratuitos fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), quien la semana pasada dejó claro que en su estado no se repatriarán los libros de texto, que consideró "una basura". Además, informó que se van a buscar formas para que los estudiantes de nivel básico sigan aprendiendo durante el ciclo escolar. incluso la entidad cuenta con un amparo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito que consideró que hay pruebas de que la SEP no acató los procesos legales para la emisión de los libros.

Nuevo León

En Nuevo León tampoco están muy de acuerdo con la educación que pretende impartir la Nueva Escuela Mexicana de la Cuarta Transformación, por lo que la secretaria local, Sofialeticia Morales Garza, indicó que su estado quiere ofrecer enseñanza de calidad y, por ende, no darán salida a los libros de texto gratuitos hasta que estén avalados por las mesas de análisis de padres de familia, docentes, expertos y representantes de la sociedad civil.

Aguascalientes

Otra de las gobernadoras que se tomó muy en serio el contenido de los materiales es Tere Jiménez, de Aguascalientes, quien desde su Twitter oficial emitió un comunicado en donde reveló que se une a la lista de entidades que se opone al material otorgado por la SEP. Como consecuencia, todos los textos educativos se mantendrán en resguardo, pero trabajarán en conjunto con las autoridades para que la enseñanza de la niñez hidrocálida sea prioridad.

