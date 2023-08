Eris, la nueva variante del Covid-19 ya está en México; estos son los síntomas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eris, la nueva variante del Covid-19 ya está en México, pues se reportaron los dos primeros casos de esta cepa en la República mexicana la cual ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de interés. Se trata de EG.5, la cual comenzó a circular en China, Estados Unidos y en Canadá propagándose rápidamente en más de 50 países, México entre ellos.

Eris, es la nueva variante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó como la más prevalente en el mundo, sobre todo en países considerados de primer mundo como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Eris es una subvariante de ómicron XBB.1.9.2 que se caracteriza por ser muy contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por las vacunas implementadas a nivel mundial, de ahí recalca su peligrosidad según los especialistas.

A pesar de lo anterior, las autoridades sanitarias a nivel mundial no la consideran como un problema de salud pública, pues la enfermedad provocada por Eris no es tan virulenta como otras variantes “Mientras que la EG.5 ha mostrado un aumento en su prevalencia, una ventaja de crecimiento, y propiedades para escapar a la inmunidad, no se han reportado cambios en la severidad de la enfermedad hasta la fecha”, señaló la OMS en un documento.

Variante Eris de Covid-19, foto: Especial

Síntomas de Eris, la nueva variante de Covid-19

Fiebre

Escalofríos

Dolor de cabeza

Dolor muscular o del cuerpo en general

Dificultad para respirar

Pérdida del sentido del gusto o del olfato

Tos

Estornudos

Mucosidad

Cabe señalar que todos los síntomas se pueden confundir con un resfriado común, sobre todo porque se dejaron de aplicar las pruebas PCR para identificar contagios de Covid-19. Asimismo, algunos especialistas aseguran que las vacunas sirven como protección e instaron a los gobiernos a continuar con esta estrategia. Además, se recomendó a la población mantener las medidas de prevención adoptadas durante la emergencia sanitaria.

Por ello se pidió utilizar cubrebocas en lugares concurridos, así como mantener ventilados los espacios cerrados. “Los países no deberían bajar la guardia. Urgimos a los gobiernos a mantener y no desmantelar los sistemas que desarrollaron para la Covid-19?, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom. Es así que la nueva variante de Covid-19 ya llegó al país, hasta el momento, las autoridades mexicanas no se han posicionado al respecto.

Fuente: Tribuna