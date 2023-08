FUERTE VIDEO: Mujer sale a pasear con su perro pero lo incita a pelear con otro can

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Los casos de maltrato animal en México desafortunadamente van al alza, incluso pese a que las autoridades han hecho énfasis en que se trata de un delito que implica cárcel para aquellos que sean declarados responsables de cometerlo; no obstante, aun con tales advertencias y leyes a favor de los 'michis' y 'lomitos', en Jalisco ha conmocionado cómo una mujer incita a su propio perro a pelear con otro de su misma especie incluso al grado de conseguir que uno de los canes pierda la vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos sucedieron en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco y la agresora, quien fue encarada por vecinos del lugar, se muestra paseando en la vía pública acompañada de su perro de la raza Husky el cual ataca, por órdenes de la fémina, a otro 'lomito' sin hogar y de color blanco. Ambos canes basta decir, tienen casi el mismo tamaño pero el perro de la mujer parece ser más fuerte; incluso, ella toma la correa con la que lo paseaba para ahorcar al indefenso perro que desafortunadamente perdió la vida.

La agresión fue gravada por vecinos de la colonia Fuentes del Nilo el pasado 10 de agosto del presente año y ha servido no solo para que en todo el país se exija el hecho de endurecer las penas para aquellos que atenten contra la vida de estos seres, sino que además se ha pedido que la mujer sea investigada y el perro le sea asegurado de manera inmediata ya que internautas aseguran que otros perros e incluso ciudadanos, corren el riesgo de ser atacados por el can que solo obedece instrucciones, a placer de la mujer que tiene entre 30 a 34 años de edad.

Así sucedieron los hechos

Vecinos de la colonia antes mencionada informaron que la agresora lleva por nombre Berenice, misma que salió a pasear con su perro por calles de la zona. Aunque todavía no queda claro qué fue lo que la llevó a incitar a su perro a atacar al otro can que carece de dueños, vecinos informaron que trataron de quitarle al Husky con el objetivo de evitar que el perro en color blanco sucumbiera a las lesiones. Desafortunadamente ya no se podía hacer nada pues el otro perrito ya no contaba con signos vitales derivado de las mordidas que recibió en el cuello y hasta de la manera en la que la mujer ahorcó al otro perro con la correa.

Yo fui la persona que defendió al perro, pero desgraciadamente falleció. Cuando iba de regreso a mi casa, ella seguía discutiendo con la vecina que en el segundo video trae blusa negra y mallas verdes", dijo uno de los testigos.

Vecinos defendieron al 'perrito' pero ya no pudieron hacer nada por él

En las fuertes imágenes que incluso fueron difundidas por Leticia Varela, quien funge como titular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), dependencia a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se observa cómo los vecinos encaran a la mujer quien en repetidas ocasiones les responde con palabras altisonantes. Un segundo video muestra cuando un ciudadano arrastra al perro ya sin vida con el objetivo de evitar que el Husky lo siga atacando; es en este momento lcuando a mujer les lanza advertencia respecto a tomar venganza y es ahí cuando los vecinos le insisten no tenerle miedo.

Acaba de matar al perro su perro", le dice una mujer. "Al cab… que tú quieras, échame", le dice un vecino a la mujer ante las amenazas.

Una de las vecinas identificada como Daniela Bono y la cual se encargó de hacer virales las imágenes, denunció ante diversos medios locales que la mujer llegó hasta su domicilio 15 minutos después de los lamentables hechos y le pidió con amenazas y palabras altisonantes, que borrara los videos o de lo contrario, habría consecuencias. La mujer, aseguró que pese a ello se negó y tras ello, le ordenó al husky atacarla a modo de dejarle varias lesiones. Se sabe que la Policía de Tonalá ya busca a Berenice pero no ha quedado claro si permanece un operativo a modo de aprehenderla pues además de haber matado al 'lomito', su perro ya lesionó a una mujer.

Empezó con amenazas verbales diciéndome que me iba a matar y que si no lo hacía ella lo hacía su perro, y prosiguió a aventarme su perro y golpearme", denunció la afectada.

Heridas que la vecina reportó en redes sociales hechas por el perro

Vecinos de la colonia Fuentes del Nilo en Tonalá, Jalisco, aseguraron que esta no es la primera vez que habido denuncias en contra de Berenice ya que suele utilizar a su mascota como una forma de amedrentarlos y por ello han pedido a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto cabe destacar que hasta el momento se desconoce si ya hay una denuncia hecha de manera formal o si bien todo ha quedado en el quejas ciudadanas difundidas a través de las plataformas digitales.

Fuente: Tribuna