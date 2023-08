Lana del Rey paraliza a la CDMX: Implementan mega operativo por concierto en el Foro Sol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lana del Rey se presentará en la Ciudad de México y ya comenzó a paralizar la capital, pues fue captada en diferentes zonas de la CDMX, como el mercado de Artesanías de la Ciudadela. Asimismo, muchos de sus fans han publicado fotografías de su encuentro con la cantante, ahora, las autoridades capitalinas se preparan para los dos conciertos que ofrecerá al oriente de la CDMX y organizaron un mega operativo.

La intérprete de ‘Let Me Love You Like A Woman’ hizo dos Sold Out en El Foro Sol para este 15 y 16 de agosto, por lo que más de 100 mil personas disfrutarán de su repertorio. Incluso, muchos preparan sus mejores outfits para arribar al recinto de Iztacalco. Todos ellos estarán protegidos, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará a más de mil policías en la zona, quienes resguardarán el recinto ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Para este evento estarán desplegados mil 165 uniformados, quienes estarán apoyados con 36 vehículos, seis motopatrullas, nueve grúas y además de una aeronave de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, quienes se encargarán de vigilar la llegada y salida de los asistentes. Serán 658 uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la SSC los que estarán desplegados estratégicamente en diferentes puntos del inmueble, zona de pie y gradas, así como en los accesos, donde se colocarán filtros de revisión para retirar objetos que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes.

Lana del Rey en la CDMX, foto: Especial

Como parte del dispositivo, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC implementarán cortes a la circulación en las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el espacio para conciertos musicales y con ello facilitar la movilidad vehicular y peatonal. Por otro lado, durante el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol se aplicará un operativo especial contra la reventa de boletos, por lo que los uniformados mantendrán constantes recorridos pie a tierra y patrullajes en zonas cercanas.

Recomendaciones para el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol

Para quienes asistan al Foro Sol a disfrutar del concierto de Lana del Rey, se les exhorta a llegar con tiempo al evento, pues el tráfico en la zona se vuelve muy pesado, lo mismo para quienes llegarán en Metro, se deberán bajar en la estación Velódromo o Ciudad Deportiva, de la Línea 9, dependerá de la puerta de entrada. Para quienes lleguen a pie, no utilizar objetos que distraigan, como audífonos o el teléfono celular.

Cruzar calles en las zonas peatonales, así como por los puentes y esperar que los vehículos estén en alto total. Durante el evento, no perder de vista los objetos personales y de valor. Cuidar a los menores de edad y en caso de necesitar apoyo, recurrir a la o al oficial más cercano. Cabe señalar que siempre habrá un policía cerca para quien requiera de apoyo.

Fuente: Tribuna