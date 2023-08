Microinfarto: Hombre en silla de ruedas se atora en las vías del tren; así fue rescatado

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Muchas veces las películas de acción nos muestran momentos que nos llevan a estar al filo del asiento, especialmente las escenas donde los personajes están al borde de la muerte y, por arte de magia o hasta de un milagro, se salvan haciéndonos respirar a modo de alivio; sin embargo, es cierto que a veces la realidad supera la ficción y para ejemplo de ello basta ver el momento exacto en que un hombre se salvó de ser atropellado por un tren luego de que su silla de ruedas se quedara atorada en las vías.

Lo trascendente de este evento es que sucedió en nuestro país, específicamente en el municipio de Tlaquepaque, en Jalisco donde ciudadanos grababan el paso de la pesada unidad y sin querer, registraron cómo a unos metros de que el tren pasara, los transeúntes corren apara cruzar las vías y llegar al otro lado. Cabe decir que la pesada unidad no transitaba a una velocidad elevada por lo que varios ciudadanos se dan el tiempo de atravesar sin contratiempos, lo que desafortunadamente no le pasa a una persona con discapacidad que tiene severas dificultades y hasta pone en riesgo su integridad.

Las imágenes se hicieron virales el pasado domingo 13 de agosto y hasta esta fecha es que han llamado la atención de internautas. A plena hora del día se observa al tren sonar en varias ocasiones su silbato a modo de advertir que está próximo a atravesar. Los ciudadanos corren con el fin de ganarle el paso y poder llegar al otro lado, pero para el hombre en silla de ruedas, cuya identidad no se ha revelado aun por las autoridades locales, es más complicado darse prisa ya que por las condiciones del suelo, requiere de más fuerza para hacer que las llantas atraviesen más aprisa. Mientras el tren, que no puede detenerse, sigue alertando que se aproxima más y más.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Los encargados de difundir las imágenes importantes fueron los responsables del tráfico de la zona metropolitana de Guadalajara. La dependencia hace énfasis en que estos hechos sucedieron en la calle Cardenal, en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque, lugar donde se presume, reside el hombre que, afortunadamente fue auxiliado por más personas tras notar que se había quedado atorado y el tren estaba a escasos centímetros de alcanzarlo. Cabe decir que en algún momento, se llega a pensar que ni el hombre con discapacidad motriz y hasta los que lo auxilian, parecían poder ponerse a salvo.

Por fortuna no hubo lesionados", insiste la dependencia.

Justo cuando las llantas del hombre estaban por cruzar la segunda vía, es decir, la que lo dejaba del otro lado del paso del tren, su vehículo se atora. En cuestión de segundos, el tren avanza y se acerca mucho más hasta donde está el hombre pero por suerte, un transeúnte, que ya había pasado al otro lado, se percata de la situación y corre para empujarlo. Al no poder hacer nada, se muestra más desesperado y es cuando llama la atención de otro ciudadano quien se acerca para tratar de cargar al discapacitado. Otro testigo se une y a centímetros, el tren pasa. Para entonces, los cuatro hombres yacen en el suelo pues se tuvieron que aventar para poder salir avante de la situación.



Aunque el video solo muestra un momento de tensión que por suerte no dejó lesionados, se ha recordado que es importante no tratar de ganarle el paso al tren ya que ha habido eventos donde peatones, autobuses de pasajeros o vehículos particulares, no consiguen ponerse a salvo y son arrasados por varios metros. Esto deja desde personas lesiónalas o incluso decesos que se pudieron haber evitado si en lugar de tratar de cruzar antes, nos detenemos unos minutos hasta que el tren haya cruzado.

Fuente: Tribuna