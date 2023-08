No soportan: Marcelo Ebrard se suma a la lista de políticos que felicita a Wendy Guevara

Ciudad de México.- De lo que muchas personas hablan en la actualidad es de Wendy Guevara y de su histórico triunfó dentro del reality show Televisa, La Casa de los Famosos, proyecto que llegó a su final la noche del pasado domingo 13 de agosto y donde conocimos cuál de los integrantes del Team infierno salió con el premio de cuatro millones de pesos. Aunque la rubia integrante del popular grupo de 'Las Perdidas' ya ha dado diversas entrevistas para la televisora de San Ángel, las felicitas de parte de famosos siguen llegando y ejemplo de ello es la que le dio el excanciler, Marcelo Ebrard Casaubón.

La denominada 'corcholata' de Movimiento regeneración Nacional (Morena), no dejó pasar la oportunidad de reconocer de manera pública a Guevara, justo como sucedió en el marco en que se reveló al ganador del reality con la senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez y hasta el expresidente de la Cámara de Diputados y también integrante del blanquiazul, Santiago Creel Miranda. Ambos basta remarcar, también buscan llegar a la boleta electora con el fin de suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones del 2024.

A diferencia de los políticos del PAN, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard, presumió en redes sociales una selfie con Wendy Guevara. Basta vrecordar que cuando todavía desempeñaba sus funciones como canciller, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México viajó a la ciudad de León, en Guanajuato, con el objetivo de inaugurar las nuevas oficinas de dicha dependencia. Al ser en la ciudad natal de la actual ganadora de La Casa de los Famosos México, ambos tuvieron la oportunidad de reunirse de manera breve y con ello, tanto el excanciller y la Influencer se tomaron un par de fotografías que han servido para celebrar su reciente triunfo.

Foto: captura de pantalla

Sin la necesidad de escribir un mensaje más extenso, Marcelo Ebrard Casaubón presumió la noche del lunes 14 de agosto la fotografía con la denominada reina del Internet en donde ambos lucen muy sonrientes derivado de sus fugas encuentro en León. No obstante; internautas dividieron opiniones en esta publicación, pues mientras unos celebraron que el político mexicano reconociera el histórico triunfo de Wendy Guevara otros le reprocharon que debido a la exposición mediática que tiene a buscado colgarse de la fama de la rubia.

"Puro ganador, próximo presidente", o "Es por este tipo de oportunismo que no vale la pena pensar en ustedes, no tienen la capacidad de generar simpatías sin aprovechar la de otros, No Sr. Marcelo, por este camino no es", se lee en redes.