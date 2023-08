VIDEO: Sandra Cuevas no solo se destapa para el Gobierno de la CDMX, también tiene corrido

Ciudad de México.- La noche del pasado lunes 14 de agosto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, dio la sorpresa a toda la ciudadanía en general debido a que manifestó haber cambiado de opinión y aunque hace varios meses aseguró que una vez que terminara su gestión no buscaría seguir en la vida pública, parece ser que le convenció más dirigir la capital mexicana que la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), por lo que buscará colocarse como candidata al gobierno capitalino y para ello no sólo se prepara políticamente sino que también nos presumió en redes sociales tener su propio corrido.

La militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se hizo tendencia hace varios meses debido a que argumentó que ahora que estuvo como alcaldesa notó que la política le "daba asco" y por ello rechazaba la posibilidad de contender en las elecciones del 2024 por el puesto de mandataria capitalina; en su lugar dijo, se prepararía para combatir al crimen sucediendo así a Omar García Harfuch al frente de la policía capitalina. Sin embargo, sus aspiraciones regresaron al inicio y ahora muy emocionada, presumió en las plataformas digitales cómo suena su corrido donde se hacen mención las estrategias que le han valido más criticas que aplausos.

Sandra Cuevas ha sido criticada durante toda su gestión. Desde quitar los rótulos de locales comerciales, atacar a los adultos mayores que cada domingo se reunían en las inmediaciones del Kiosko Morisco en Santa María la Ribera, el Operativo Diamante en contra de ambulantes y claro, su narcisismo desenfrenado y manera de ostentar las marcas de diseñador que la visten y calzan, se encuentran presentes en esta canción que lejos de criticarla, enaltece las acciones por las que los capitalinos le han recordado que no sería una buena mandataria y por ello, también han pedido no votar por ella en caso de sí llegar a la boleta electoral.

Foto; Twitter

La canción dura poco más de dos minutos y en el video de la misma, se muestran diversas acciones que ha llevado a cabo la polémica funcionaria; desde la manera en la que ha arremitido en contra de los ambulantes hasta sus múltiples videos paseando por las calles de la urbe luciendo sus lujosos outfits, se encuentran presentes con el objetivo de avivar más el narcisismo que la llevado a ser severamente criticada no sólo por los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc si no por todo el país en general.

Sandra Cuevas ha sido apodada como 'La jefa de jefas' o incluso 'La yegua salvaje', calificativos que están presentes en este tema interpretado por el grupo musical El enamorado del pueblo, quien a decir de la funcionaria, plasmaron en la letra su personalidad; sin embargo internautas la calificaron como una persona esquizofrénica, ególatra y sobre todo, 'buchona'. Del mismo modo hubo algunos comentarios en donde le preguntaron si esta canción había sido pagada con su dinero o se había recurrido a los recursos del erario para pagar tanto a los compositores como a los intérpretes.

Enemigos tengo muchos, pero amigos tengo más. Soy una yegua salvaje que no han podido amansar. Yo no agacho la cabeza más que por mi amá y mi apá... Y de botas o tacones estoy lista pa’ chambear, a mí no me asusta el miedo lo han podido comprobar... Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad, mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar", dice la canción.