VIDEO: AMLO revela carta que le envió a Joe Biden; pide atender tema de muro de EU

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló la más reciente misiva que le envió a su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden. En su texto habla del muro fronterizo entre la nación y su país, y de las boyas que colocó el gobernador texano, Greg Abott.

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, miércoles 16 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, al ser cuestionado sobre el muro fronterizo que está en Baja California, Sonora y otras entidades del Norte de la República Mexicana, dijo que envió una carta al presidente Joe Biden, para tratar estos temas e invitarlo a México, previo a la reunión que ambos tendrán el 15 de noviembre en San Francisco, California.

AMLO le envía carta a Joe Biden. Foto: Internet

Sobre esta misiva, el mandatario López Obrador mencionó que fue una respuesta a la carta que le envió Biden hace unos días, en la que lo invitaba a San Francisco, California, en noviembre próximo, para una reunión con líderes de Asia y el Caribe. La reciente epístola fue una respuesta enviada a través de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.

Le acabo de enviar una carta porque el presidente Biden ha sido muy respetuoso y me ha enviado en los últimos cuatro meses como tres cartas por distintos temas, siempre agradeciendo que estemos trabajando juntos", mencionó AMLO este miércoles 16 de agosto en su conferencia desde Palacio Nacional.

El presidente de México dedicó unos minutos de su conferencia a leer la carta; AMLO "con la intervención de los servidores públicos de gabinete de seguridad de nuestro gobierno hemos avanzado en el marco del entendimiento bicentenario”; no obstante, pidió atender el problema de las boyas en el Río Bravo, pues no ha atendido la situación. Al mismo tiempo, reconoció la apertura del presidente de EU para permitir la migración ordenada y que él no pretenda seguir con la construcción de un muro fronterizo, como lo han hecho sus predecesores.

[Reconoce que Biden] no ha actuado de manera responsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas, al colocar boyas en el Río Bravo, violando nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente, por eso cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos. [...] También le informó que recibí su invitación para asistir a San Francisco, California. Allá nos volveremos a encontrar. No obstante, me gustaría que antes pueda estar en México", declaró AMLO.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'