VIDEO: El terrible chiste de AMLO tras ser cuestionado sobre secuestro en Lagos de Moreno

Ciudad de México.- La desaparición y presunta muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno ha conmocionado al país entero. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó a burla los cuestionamientos sobre el tema y decidió contar un chiste antes de concluir la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, lo que le valió una serie de críticas en redes por su falta de empatía y respeto.

El mandatario federal evitó responder preguntas sobre la desaparición en Lagos de Moreno, en la cual se presume tuvo que ver el crimen organizado. Sin embargo, ante las solicitudes de los periodistas, López Obrador se cansó y decidió contar una anécdota que calificó como divertida. Sin embargo, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos no lo tomaron de la misma manera. Ahora, el tabasqueño es blanco de críticas por sus declaraciones.

Andrés Manuel López Obrador tomó con humor el tema y entre risas contó una anécdota, la cual no fue bien recibida por muchos internautas, pues en redes sociales se pensó que el mandatario se burlaba de la desgracia ajena. Durante la historia, el titular del Ejecutivo expresó que no escuchaba sobre el tema, por lo que al concluir con el relato, decidió terminar la conferencia y retirarse del salón de la Tesorería.

AMLO se ríe por caso Lagos de Moreno, foto: Especial

“Ayer me decía un amigo que decía su esposa 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'; 'No oigo' (respondía su esposo). A ver por el otro. ¡Qué me des 500 pesos para ir al mercado!' (le gritaba su esposa). Mejor los 200”, platicó entre risas el Mandatario.