Xóchitl Gálvez suspenderá agenda y redes sociales por luto a jóvenes de Lagos de Moreno

Ciudad de México.- A través de redes sociales, diversas personalidades expresaron sus condolencias y criticaron la incapacidad de los Gobiernos local y federal para rescatar con vida a los cinco jóvenes que fueron secuestrados y asesinados por un presunto grupo del crimen organizado que opera en el Estado de Jalisco. Tras días de búsqueda, las víctimas fueron halladas muertas en el municipio de Lagos de Moreno.

Ante esta situación, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje donde expresa su descontento con el actuar de las autoridades: "Rabia, impotencia y dolor por los jóvenes de Lagos de Moreno. Como bien dijo Alejandro Martí al Gobierno Federal: 'Si no pueden, renuncien'. Abrazo a sus familiares y amigos, especialmente a sus madres, ante esta irreparable pérdida".

Asimismo, Gálvez publicó otro tuit donde asegura que para honrar la memoria de los fallecidos detendrá sus actividades públicas y no utilizará sus redes sociales por 24 horas: En #LutoNacional por los jóvenes de Lagos de Moreno. En respeto a las familias de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, suspenderé el uso de mis redes sociales por 24 horas y el día de mañana no tendré agenda, salvo mi participación en el foro. No podemos ser indiferentes ante su dolor".

Poco antes, Xóchitl reprochó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa de este miércoles, donde presuntamente al ser cuestionado sobre este suceso, prefirió contar un chiste para evitar hablar del tema, aunque todo apunta a que se trató de un malentendido y al presidente no se le cuestionó sobre este asunto. Aun así, la panista escribió: "¡Qué poca empatía del Presidente con el dolor de los padres!".

A su vez, el senador Damián Zepeda condenó la brutalidad de los asesinatos de los cinco jóvenes en el estado de Jalisco, lo que "nos muestra el grado terrible de violencia que el crimen organizado ha llevado a todo nuestro país, mientras el gobierno del presidente López Obrador y de Morena decide voltear para otro lado y no hacer nada". En conferencia de prensa, también criticó la frivolidad con la que el mandatario sobre el tema durante la 'mañanera'.

"Lo sanguinario de estos asesinatos, lo terrible, lo impensable de hacer a una persona agredir a otra, que parece sacada de una película de terror, sumado a los acontecimientos a lo largo y ancho de todo el país, los descuartizados y congelados en Veracruz, los asesinatos en distintos lugares nos muestran que el crimen organizado está fuera de control y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. No solo no hace nada, sino que llega a la frivolidad de reírse, de contar chistes en un momento de tragedia nacional", expresó.

Fuente: Tribuna