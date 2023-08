Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró la presunta 'broma' que habría hecho el día de ayer, miércoles 16 de agosto, cuando fue cuestionado sobre la desaparición de cinco jóvenes en inmediaciones de Lagos de Moreno, estado de Jalisco. Sostuvo que no escuchó nada, y que, debido a que todo fue una mentira por parte de los medios, no ofrecería disculpas.

En el arranque de la 'mañanera' de hoy, jueves 17 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre la presunta burla que habría hecho cuando medios de comunicación, al final de su conferencia de prensa, le gritaron "Lagos de Moreno", "Jalisco", en referencia al caso de los jóvenes desaparecidos a manos del crimen organizado en esa entidad. AMLO sostuvo que "no escuchó nada", pues los periodistas gritaban varios temas.

Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación, ya no saben qué hacer, estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste", mencionó López Obrador en su tradicional conferencia de prensa.

En esta misma intervención, el presidente de México apuntó que los medios de comunicación "sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer, en la prensa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron y desaparecieron en los Altos de Jalisco", señaló que esta información fue falsa, ya que él no sería capaz de eso.

Toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios tengo ideales, soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho", agregó el mandatario López Obrador.

Siguen pesquisas por desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno. Foto: Twitter

Finalmente, el presidente de México dijo que no ofrecería disculpas sobre este hecho, ya que todo fue inventado. Luego de esto, compartió el video del final de su conferencia de prensa, en el que se evidencia que los periodistas presentes en el Salón de la Tesorería comenzaron a gritar y él no escuchaba las dudas, por lo que hizo una broma sobre "no oír".

Nada más aclarar eso, no tengo que ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invito y estamos atendiendo el tema, lamentable el asesinato de los jóvenes", enunció AMLO este jueves.

Fuente: Tribuna