Apunta la fecha: Autoridades anuncian mega simulacro para septiembre; sonarán las alertas

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 17 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital mexicana, difundió a través de las redes sociales un comunicado en donde confirmó que el próximo 19 de septiembre del presente año se llevará a cabo un mega simulacro en la urbe por lo que se espera que Protección Civil a nivel federal se sume a esta iniciativa con el objetivo de conmemorar los fuertes terremotos sucedidos en 1985 y 2017, los cuales acabaron con la vida de docenas del personas al registrarse varios derrumbes.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el simulacro se llevará acabo en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México y se ha invitado a toda la población a tomarlo como si se tratara de un evento real, por lo que es necesario que al momento de escucharse los sistemas de altavoces se evacué cualquier tipo de inmueble con el objetivo de conocer cuáles son los puntos considerados como seguros para tenerlos perfectamente ubicados en caso de que se registra un fenómeno natural de estas características.

Muy pronto podrás registra tu inmueble", se lee en el comunicado.

Como ha sucedido en eventos pasados, los inmuebles que deseen participar en este ejercicio social podrán registrarse para con ello recibir capacitación adecuada la cual será de utilidad en caso de qué se registre un sismo de magnitud es considerables. Del mismo modo, integrantes de Protección Civil se encargarán de especificar cuáles son los puntos considerados como seguros para que los brigadistas dirijan a la ciudadanía hasta esas zonas con el objetivo de mantener la integridad a salvo en caso de registrarse un derrumbe.

Recuerda que participar en este ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestra #CulturaDePrevención", se lee en redes.

En los siguientes días, las autoridades competentes se encargarán de difundir a la ciudadanía más detalles en torno a este simulacro, al tiempo que también se revele si otras entidades se sumarán a esta actividad. Al ser eventos de índole nacional, se ha manejado la hipótesis de que sucedan seísmos fuertes con un epicentro específico. Bajo esa tónica se recuerda que el pasado simulacro fue con una hipótesis de un temblor de magnitud 7.9 grados sucedido en el estado de Veracruz. Ahora, espera que se elija otro punto del país para con ello hacer del simulacro un evento más serio.

Este 2023 se cumplirán 38 años desde el sismo de 1985 que dejó a miles de personas sin vida y otros más en calidad de damnificados. Hace exactamente seis años, horas después de haberse llevado a cabo un ejercicio similar, la alerta sísmica se activó alrededor de las 13:00 horas por lo cual la población pensaba que se trataba de otro simulacro; no obstante fue un sismo magnitud siete.° con epicentro entre los estados de Puebla y Morelos lo que dejó alrededor de 370 personas en vida de los cuales 228 se registraron únicamente en la capital del país.

El objetivo además de activar el sistema de alerta sísmica, se lleva a cabo con el fin de que los vecinos reporten ante las autoridades competentes cuáles son los altavoces que no suenan o bien, en caso de hacerlo tengan un volumen bajo. Con tiempo de anticipación, m actualmente poco más de un mes, es que se invita a la ciudadanía no sólo a participar sino también a tomar en cuenta que todo se trata de una simulación con el objetivo de estar siempre preparados ante este tipo de eventos que se recuerda no se pueden predecir.

