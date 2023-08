De no creer: Ciro Gómez Leyva defiende a AMLO por caso en Lagos de Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La desaparición de cinco jóvenes de entre 19 a 21 años de edad sucedida en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, ha conmocionado a la opinión pública. No obstante, también ha sido motivo para criticar al Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no solo por su discurso de 'abrazos, no balazos', sino porque al término de su conferencia de prensa del pasado miércoles 16 de agosto, lanzó una 'broma' cuando fue cuestionado sobre este evento. Pese a que aclaró la situación, ahora el periodista Ciro Gómez Leyva ha salido en defensa del mandatario.

A través de su noticiero titulado Por la Mañana, el comunicador aseguró que es algo injusto que se critique de esta manera al mandatario de origen tabasqueño luego de habérsele atribuido a él la desaparición de los cinco adolescentes reportada desde el pasado viernes 11 de agosto, fecha en la que Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández acudieron a la denominada Feria Lagos 2023. Cabe decir que la postura de Gómez Leyva se dio además en el marco en que la Fiscalía de Jalisco confirmó que había encontrado cuatro cuerpos calcinados.

El presidente venía de bromear, estaba terminando la conferencia, estaba bromeando (...) y se escucha una gritería, se escucha que varios periodista están gritando, pero no se entiende que sea un reclamo de todos ellos, una exigencia, una petición para que toque el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno".

Por la cantidad de preguntas que se le lanzaron al mandatario al término de su conferencia de prensa, se hizo énfasis en que los medios de comunicación, así como la opinión pública que ha estado en contra de su administración, se tornaron en hacer énfasis en que la postura del tabasqueño fue solo en referencia a la desaparición de los cinco adolescentes. Por ello, fue que no dejó pasar la oportunidad de justificarlo, especialmente cuando en repetidas ocasiones él también se ha tornado con criticas al rededor de su gestión.

A mí me parece muy injusto atribuirle al presidente López Obrador que ante la tragedia de los muchachos de Jalisco él haya respondido con un chiste".

Entre los comentarios que se hicieron en contra del presidente luego de su 'broma' al término de 'La Mañanera' del miércoles, incluyen los hechos por la senadora y aspirante a la presidencia, Xóchitl Gálvez que insistió, con palabras altisonantes, en que el mandatario no respetaba el dolor de los padres de familia de estos jóvenes que, pese a los adelantos de parte de la Fiscalía del Estado, continúan figurando como desaparecidos. Será hasta que se lleven a cabo estudios a los restos cuando se corroborará si se trata de ellos o de otros ciudadanos.

La senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que los hechos en Lagos de Moreno eran un asunto que implicaba luto nacional y por ello, a modo de protesta, guardaría silencio solo por 24 horas en redes sociales. Internautas se mostraron a favor de este evento, aunque otros la criticaron, pues le recordaron que por ‘desconectarse’ en este tiempo, no ayudaría a que se impartiera justicia o aliviara el dolor de las familias de las víctimas, por lo que su postura fue calificada de oportunista más cuando desde hace varios días ha arremetido en contra del mandatario federal.

