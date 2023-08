Ni los ve, ni los oye: AMLO expone su falta de empatía con las víctimas en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indignó a buena parte del país al ignorar categóricamente las preguntas de los reporteros a los que no se les cede la palabra (por temor a sus cuestionamientos) en sus conferencias matutinas.

Lo periodistas, al notar que la rueda de prensa ‘circular’ de ayer culminaba y el mandatario no se había pronunciado ni por el caso de Poza Rica (al menos trece cuerpos destazados y congelados) ni por el de Lagos de Moreno (cinco jóvenes secuestrados y, todo indica, asesinados), alzaron la voz para preguntar al respecto.

López Obrador, en un claro gesto despótico, llevó su mano izquierda hacia su oreja en señal de “no escucho”, como medida jocosa, a su criterio, para evitar los cuestionamientos.

Remató con un chiste. “Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: que me des doscientos pesos para ir al mercado… no oigo… por acá, por el otro: que me des doscientos pesos, ¡mejor los quinientos! Bueno, hasta mañana”, dijo ante la incredulidad de los presentes.

López Obrador tuvo tiempo todavía de felicitar al diario Basta! por su aniversario, pero sobre las víctimas no ofreció una sola palabra.

Reiterado

Pero no es la primera vez que el mandatario minimiza una de las tantas masacres que se han dado en su sexenio mediante un chiste o una respuesta que él interpreta como jocosa.

En febrero de 2022, al darse a conocer un video donde un grupo armado fusila a 17 personas en Michoacán, dijo que en México “ya no hay masacres, aunque el conservadurismo diga lo contrario, ya no es como antes”.

En agosto del mismo año, el presidente fue cuestionado después de que en Chihuahua el crimen organizado atacó a civiles y en otras entidades la violencia pegó con fuerza, a lo que respondió “fue más propaganda (…) hay gente que está pensando que tiene qué ver con cuestiones políticas para favorecer a nuestros adversarios”.

En septiembre, tras darse a conocer otro video, en este caso de un ataque realizado por hombres armados contra la población en Orizaba, Veracruz, nuevamente cargó contra la oposición: "Fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo y nuestros adversarios, pues ya saben ¿no?, se dan gusto, se dan gusto".

En diciembre, al preguntársele sobre el pico de violencia al cierre del año pasado, el tabasqueño pidió a la prensa, durante una gira el sur del país, “serenarse, no creerse lo que repite la oposición porque vamos bien”.

En junio pasado, luego de que una célula del narcotráfico secuestrara a 16 funcionarios públicos, López Obrador pidió que los liberaran “si no, los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”, dijo entre sonrisas a medias.

Ni los ve, ni los oye: AMLO expone su falta de empatía con las víctimas en México

En marzo, ante el informe del Departamento de Estados Unidos que señalaba la crisis de derechos humanos y la serie de atrocidades en todo el país, López Obrador calificó el documento como “un bodrio”, negando todo lo dicho en el mismo.

En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay más masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie”, aseguró.

Críticas

Ante su acto de ayer, el presidente fue duramente criticado en redes sociales. “La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa”, publicó Denisse Dresser en sus cuentas.

Por su parte, el Colectivo 10 de Marzo expuso que “el no ponerse en lugar de familias de jóvenes de Lagos de Moreno lo degrada al nivel más bajo de miseria. Lejos de enviar consuelo reduce la tragedia a un mal chiste”.

Carlos Bravo Regidor, analista y docente, publicó que “hay quienes se atreven a llamarle ‘humanismo’ o ‘superioridad’ a esta atrocidad moral”.

"Vaya. Haciendo chistines ante el asesinato de cinco jóvenes. Indignante”, escribió Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.

“Uno de los peores legados de esta administración es que uno de los movimientos más activos en denunciar y repudiar el horror de la violencia que vivimos, se volvió insensible a ella”

Juan Lanzagorta

Antropólogo

Se necesita ser miserable no ya para hacerse cargo de lo que sucede en el país, sino siquiera para dolerse del dolor de los demás. Toda brújula perdida, que indignación”, Rossana Reguillo, Investigador.

López Obrador desprecia el dolor madres y padres de jóvenes desaparecidos. Una bufonada como respuesta”, Emilio Álvarez Icaza, Senado.

La crueldad y la indiferencia ante el dolor son el sello de la casa”, Denisse Dresser, Analista.

Fuente: Tribuna