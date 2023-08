VIDEO: Embarazada encara a la amante de su esposo; los vio salir del motel momentos antes

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Cuando decidimos hacer una vida en pareja, aun si no ha habido boda de por medio, de manera implícita hay votos que es imperdonable romper, entre ellos se encuentra el de la fidelidad que significa respetar en todo momento a la otra persona, especialmente si se trata de una mujer que está a la espera de la cigüeña; no obstante, esto fue totalmente ignorado por un hombre quien decidió tener a otra mujer sin pensar que su par oficial no solo estaría al tanto de la situación, sino que además tomaría 'cartas en el asunto'.

De acuerdo con la información preliminar, una mujer encontró a su esposo saliendo de un motel ubicado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. La fémina, quein afirma estar esperando un hijo, no espera sino hasta que la presunta amante aborde una unidad de transporte público conocida como combi, lugar donde se dio una pelea campal en contra de la otra mujer quien no pudo hacer nada para defenderse de las presiones físicas que recibía. Cabe decir que no importó que la mujer embarazada pusiera en riesgo a su hijo, pues el coraje pudo más.

El video de la agresión fue combatido a través de las redes sociales del periodista Carlos Jimenez quien mostró cómo la mujer engaña y con un embarazo de por medio, fue apoyada por la que se presume es su mamá, es decir, la suegra del infiel también arremetió en contra de la supuesta amante quien solo pedía a ambas mujeres que se calmaran. Usuarios del transporte público y hasta el chofer, no intervienen y optan por grabar los hechos en lugar de separa a las coléricas mujeres.

¿Sabes que estoy embarazada?, perr… te voy a demandar hija de tu pu.. ma…".

Por ahora, se desconoce el lugar y día exactos en que se registró la agresión, al tiempo que también se ha ignorado si por estos hechos, las dos mujeres recibieron atención médica. La presunta amante por los golpes dados por las dos mueres, y en cuando a la pareja sentimental del hombre que decidió cometer el engaño, no se sabe si también fue evaluada con el fin de conocer su la integrad del bebé corrió riesgo. Internautas en tanto, han divididi opiniones pues mientras unos celebraron que la mujer no se dejara, otros insistieron en que no era la mejor forma de aclarar las cosas.

Ya déjenme, déjenme…", se escucha decir a la presunta amante.

Se espera que una vez que los hechos se han hecho virales en las redes sociales, se conozca si además hubo algún tipo de denuncia por las agresiones causadas a la supuesta otra pareja sentimental. Sobre el esposo, quien se dijo haba estado momentos antes en un hotel con la agredida, trascendió que éste al notar la presencia de su esposa y suegra, emprendió la huida dejando a la mujer expuesta a las agresiones. Esto también ha sido motivo para que internautas lamenten que el sujeto actuara de esta manera cuando todo fue su responsabilidad.

Cabe decir que no es la primera vez que en rede sociales se exponen engaños de este tipo. Tanto en México como a nivel internacional se han hecho virales los momentos en que las parejas sentimentales encaran a sus esposos o novios al ser descubiertos en una infidelidad. Pese a que la mayoría de las veces se trata de eventos actuados, otros sí son reales lo que ha llevado a que se pida que exista de nueva cuenta un programa de televisión con el find e recabar todo este material viral.

