VIDEO: Sujeto se niega a bajar de zona de mujeres del Metrobús; lo atacan en redes

Ciudad de México.- De nueva cuenta el transporte público de la Ciudad de México ha dado de que hablar, pues en un acto que los internautas calificaron como machista y misógino, un hombre decidió ingresar a la zona exclusiva de mujeres y niños del Metrobús de la CDMX y se negó a salir del espacio, pues argumentaba que estaba en condición de discapacidad, por lo que no le podían exigir que se moviera, lo que causó la indignación de las presentes.

Las redes sociales se volcaron contra el sujeto, pues el video se hizo viral rápidamente. El material fue captado por los testigos en la unidad del Metrobús, quienes grabaron cómo el hombre se negaba a desalojar el área exclusiva destinada para mujeres en uno de los vehículos. Fue en Twitter donde el video circuló de inmediato y provocó decenas de comentarios en contra del hombre que invadió la zona de mujeres.

Fue en la cuenta @besenena, donde se compartió un video del incidente. En el tuit, la usuaria escribió: "Por favor @MetrobusCDMX una persona del sexo masculino no se quiere bajar del área de mujeres @GobCDMX metrobus 1078". De inmediato, las reacciones comenzaron y muchos exigieron a las autoridades de la Ciudad de México un castigo ejemplar al hombre por fingir una discapacidad para obtener un lugar.

Asimismo, en el material audiovisual se observa al sujeto sentado en una de las bancas de la unidad, mientras discute con un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la plática cambia a un fuerte intercambio de palabras, justo en la entrada de la unidad. En ese momento, el hombre comienza a enojarse y aseguraba que no bajaría de la unidad, "Por eso no me voy a bajar, ni me voy a mover", comentó.

El resto de pasajeros de la unidad reaccionaron ante la actitud del hombre y le pidieron que bajara de la unidad para permitir que el vehículo continuara con la ruta. Después de que el material se hiciera viral, la cuenta oficial del Metrobús de la Ciudad de México agradeció a la usuaria por hacer el reporte. En la publicación se aseguró que se solicitó el apoyo de la Policía Auxiliar para controlar la situación en la unidad.

Metrobús de la CDMX, foto: Especial

Cabe señalar que la situación provocó gran indignación entre los internautas, quienes se volcaron en contra del sujeto, algunos aseguraron que no tenía educación y destacaron la importancia de la formación con valores. Se trata de otro incidente en que un hombre ingresa a la zona de mujeres y se niega a abandonarla, lo que se ha convertido en una situación en todos los medios de transporte público capitalinos.

Fuente: Tribuna