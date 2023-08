No se va: Marcelo Ebrard asegura que no deja Morena; rechaza irse a Movimiento Ciudadano

Ciudad de México.- La mañana del pasado miércoles 16 de agosto, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, lanzó a través de las redes sociales un mensaje en donde aseguró que durante el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir a la 'corcholata' que figurará en la boleta electoral para el 2024, había preferencia por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, postura que llevó rumorar que el excanciller estaba próximo a renunciar al partido y con ello, sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano (MC) para representar al partido naranja en dicho proceso electoral. Hoy, aclaró la situación.

La tarde de este viernes 18 de agosto, tiempo del centro, Martha Delgado, quien funge como coordinadora del equipo del excanciller, aclaró que el aspirante a la presidencia no dejaría al partido creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cabe destacar que en el reclamo hecho por Ebrard, éste insistió en que denunciaría las encuestas pagadas, así como los acarreos y brigadas del partido a favor de la exmandataria capitalina. Fue por ello que en entrevista para Milenio TV, la exfuncionaria antes mencionada insistió en que la visita de la ‘corcholata’ de Morena a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de poder pagar la multa que se le impuso derivado de la presentación del Plan de Seguridad 'Angel'.

Abordado por representantes de los medios de comunicación que esperaban al excanciller en las inmediaciones del edificio electoral, éste aclaró que su intención no es renunciar al partido y mucho menos dejar de lado su participación en este proceso interno. Bajo esa tónica, también lanzó un mensaje en contra del exdiputado y también aspirante a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña, quien asegurará el pasado jueves 17 de agosto que las intenciones que tenía el exdiplomático eran de poder representar al partido naranja en las elecciones presidenciales.

Foto: Twitter

En palabras del mismo Marcelo Ebrard, la intención de haber lanzado el polémico mensaje del pasado miércoles 16 de agosto fue para que se pudiera proteger lo que él consideró como un valor muy importante, que es el que la ciudadanía pueda tener el derecho de elegir libremente a quien quiere que los represente en los comicios del 2024. Del mismo modo, aseguró que para él era una sorpresa que el exlegislador perteneciente al Partido del Trabajo (PT), pidiera que fuera expulsado del partido y por ello, lamentó que con estas acciones se remembrara a lo que le sucedió en los años 80 cuando este formaba parte del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta", aseveró.