Policías detienen a Manuel Velasco en su paso por Veracruz; su chofer fue encañonado

Coatzacoalcos, Veracruz.- Este viernes, 18 de agosto, el aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y senador con licencia, Manuel Velasco, fue detenido por un convoy de la Policía de Coatzacoalcos, en Veracruz. De acuerdo con algunos informes, el esposo de Anahí fue detenido durante un lapso de 30 minutos, en el que tanto él como su equipo, incluido su chofer, fueron encañonados.

El senador (con licencia) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reveló que su visita al estado de Veracruz no fue precisamente pacífica, puesto un convoy de la Policía Municipal les cerró el camino. Según declaraciones de Velasco, los oficiales los habrían encañonado y retenido durante media hora. El político mencionó que durante este tiempo, los oficiales no dijeron absolutamente nada.

"Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitáhuac García", declaró el senador con licencia en entrevista con Azucena Uresti