¿Lala o Alpura? Estas son las mejores marcas de leche según la Profeco este 2023

Ciudad de México.- No cabe duda que la leche es uno de los alimentos más importantes para la nutrición humana y sobre todo para un buen desarrollo de los pequeños. Sin embargo, no todas las marcas entregan lo que prometen y en muchas ocasiones los productos que compran los mexicanos no son de la mejor calidad, es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio sobre este producto, para saber cuáles son las mejores marcas y las que le hacen mejor al organismo de los consumidores.

En el estudio de la Profeco se descubrió que no todas las leches en el mercado son en realidad lo que ofrecen, pues no cumplen con los requisitos para ser consideradas leche, por lo que deben ser consideradas como producto lácteo. Asimismo, muchas no pasaron los estándares de calidad de la dependencia federal y representan un riesgo para la buena nutrición de los mexicanos. Es así que ahora, se presentan las mejores y las peores leches del mercado.

Fue en junio pasado cuando en la Revista del Consumidor la Profeco publicó un listado de las mejores leches y aquellas que no eran lo que prometían. Incluso, se detectaron algunos productos que decían ser leche, pero en realidad eran un producto lácteo, ya que no cumplían con los requisitos y eran elaborados de manera artificial o contenían un bajo porcentaje de esta bebida, pues contienen 50 por ciento menos leche y el resto son saborizantes y conservadores.

La leche es un alimento que se consigue por medio de ordeñar las glándulas mamarias de los mamíferos. Mientras que un producto lácteo puede tener en su contenido un porcentaje de “leche”, pero en combinación con otros ingredientes o sacada directamente de otros alimentos como las almendras, el coco o cualquier otro. Mientras que el contenido neto de un producto lácteo, al no ser completamente leche.

Las Mejores Leches según la Profeco

De acuerdo con lo publicado por la dependencia, muchas marcas pasaron el examen y se posicionaron como las mejores leches en el mercado, pues no engañan al consumidor, pues su contenido tiene todos los beneficios de la lactosa, además de cumplir con los requisitos establecidos para el mercado.

Lala Light baja en grasa

Leche León

Lala 100 fresca sin lactosa + calcio 30%

Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54 g

Lala 100 sin Deslactosada + proteína 54 g light

Alpura Clásica

Lala entera

Lala Orgánica entera

Leche Monarca

Liconsa Frisia

Sello Rojo

Bioré

Gota Blanca Bajío

Nutri

Todas las marcas en la lista pasaron el examen de Profeco, por lo que son una buena alternativa para consumir, en los resultados de la dependencia, todas tuvieron resultados satisfactorios y traen beneficios a la salud. Cabe destacar que los precios son diferentes, pero la calidad no baja en ninguno de los casos. Sin duda, una gran gama de opciones a la hora de elegir la mejor leche para consumir en el hogar.

