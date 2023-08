Para que 'libres' la multa: Estos son los autos que 'descansan' en CDMX y Edomex hoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para este sábado 19 de agosto, las autoridades capitalinas, así como del Estado de México, recordaron que se trata del tercer sábado del mes y por ello, el Programa Hoy No Circula Sabatino está vigente para las siguientes unidades desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas. Esta medida se ha implementado con el objetivo que las emisiones de aire contaminante se disminuyan, por lo que se seleccionan diversas unidades para que 'descansen' o de lo contrario, se aplicará una multa que de no pagarse, evitará que se pueda verificar el automóvil en cuestión en tiempo y forma.

Según información arrojada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dependencia encargada del programa antes descrito, los vehículos que deberán evitar circular en el horario previamente anunciado son aquellos que tengan holograma 1 y terminación de placa en número non, es decir 1, 3, 5, 7 y 9; además, también deberán apegarse a esta normal los que cuenten con holograma 2 y placas emitidas por entidades foráneas. Para el resto, se recuerda que la circulación es de manera habitual.

Cabe destacar que, pese a que el programa está vigente durante todo el día, las autoridades remarcaron que hay unidades que quedan exentas de apegarse al mismo, ejemplo de ello son todas las que cuenten con holograma 0 y 00, así como los automóviles eléctricos o híbridos. Mismo caso será para los que tengan placas para personas con discapacidad e incluso unidades de servicio médico como ambulancias, patrullas, al tiempo de también ser aplicable esta excepción para autobuses de pasajeros y claro está, motocicletas.

Foto: Twitter

Es importante señalar que el Programa Hoy No Circula Sabatino se encuentra vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México además de un total de 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Se recuerda además que los elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), son los únicos que cuentan con la capacidad para levantar una infracción en caso ignorar la medida con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes.Bajo esa tónica, se informó que en la actualidad el valor a pagar es de 20 a 30 Unidles de Medida y Actualización (UMA), la cual cuenta con un valor unitario de 103.74 pesos, lo que deja un total a pagar de entre mil 924.40 pesos y hasta los dos mil 886.60 pesos tan solo por circular en el día que no corresponde.

Foto: Twitter

A modo de remate, se recuerda que además de la CDMX y el Estado de México, entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala forman parte de la CAMe, por lo cual cuentan con Programa Hoy no Circula cuya finalidad es la de evitar emisiones de gases contaminantes al ambiente, de tal manera que si la calidad del aire empeora a lo largo del día, será la misma dependencia en la que informara si se pone en marcha un Doble Hoy no Circula donde además de las unidades antes descritas otras deberán dejar de circular hasta nuevo aviso.

Fuente: Tribuna