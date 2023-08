Tras elegir las encuestadoras de Morena, Sheinbaum da este mensaje a Marcelo Ebrard

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, informó el pasado viernes 19 de agosto que ya se había conseguido avalar aa cuatro encuestadoras que se encargarán de continuar el proceso interno de cara a ver la elección del aspirante a la presidencia que representará a dicho partido político durante las elecciones del 2024. Las denominadas 'corcholatas' propusieron a una empresa para continuar con esta selección, quedando electas las que propuso Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco y Adán Augusto López.

A modo de detalle, el dirigente del partido guinda destacó que las cuatro empresas seleccionadas se encargaron de firmar un acuerdo de confidencialidad con el objetivo de evitar dar detalles en torno al proceso que llevarán a cabo, por lo cual advirtió que no debería haber ningún problema pues esto no determinará nada; sin embargo, la mañana de este sábado 19 de agosto la exjefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, lanzó un contundente mensaje dirigido al extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard quien el pasado miércoles 16 de agosto difundió un mensaje en donde aseguró ella era una de las beneficiadas en este proceso interno.

En ningún momento se corre el riesgo de que las empresas pudieran cambiar el resultado, queremos dar confianza de que nada ni nadie intervendrán en la decisión del pueblo", asevero Mario Delgado.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum insistió en que todos los aspirantes a la presidencia de la República deberían tornarse en unidad pues el objetivo es el de no fallarle al pueblo. Actualmente se sabe, la exmandataria capitalina continúa con un viaje por el estado de Chihuahua, lugar desde el cual grabó un video el marco de la elección de las encuestadoras. Con esa tónica recordó que todos los aspirantes están a nueve días de concluir con los recorridos por el país y por ello reconoció a cada uno de ellos.

El 28, 29 de agosto, estarán presentes observadores de cada uno de los seis aspirantes (...), todo esto, este proceso, lo firmamos cada uno de nosotros, tanto el día que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, como el día que nos registramos", dijo

Sin decir el nombre del excanciller, Sheinbaum Pardo remarcó en que los aspirantes a la presidencia de la República habían firmado desde hace mucho tiempo un documento donde se enmarcaba cuál sería el proceso interno para elegir al representante de Morena para los comicios. Por ello, insistió en defender como digna representante de los principios del partido, al tiempo que resaltó, que, bajo el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador todos ellos habían aprendido a nunca rendirse y sobretodo velar por los intereses del pueblo en alusión a combatir a la corrupción.

Por ellos, hago nuevamente un llamado a la unidad, a no fallarle al pueblo de México, esperemos los resultados de las encuestas, mostremos siempre altura de miras, pongamos el bienestar del pueblo y el interés de la nación por encima de cualquier interés personal por más legítimo que sea2.

El mensaje que Marcelo Ebrard emitió el pasado miércoles 16 de agosto se enfocó en denunciar que había "acarreo monumental" a favor de la ex mandataria capitalina, por lo cual hizo referencia a que era necesario respetar el proceso interno aunque hubo algunas respuestas de parte de la aspirante a la presidencia el mensaje recién difundido le ha valido aplausos de parte de sus simpatizantes pues hijo se mostró con una actitud más centrada a diferencia del ex diplomático quien basta hacer mención no se ha referido por ello luego de haberse hecho viral dicho video.

