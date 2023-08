¿AMLO cree en los OVNIS? Presidente reacciona a la polémica de aliens y restos "no humanos" en EU

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el presidente fue cuestionado sobre la polémica de OVNIS (Objeto volador no identificado) que atraviesa el Gobierno de Estados Unidos de América (EU), luego de que un exmilitar declarara que las autoridades ocultaban naves de aliens, así como restos "no humanos".

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 02 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano, entre risas, sacó el tema los OVNIS, el cual ha sido tendencia en días recientes luego de que un exmilitares de EU afirmara que la nación esconde OVNIS y supuestos restos alienígenas. AMLO, sin referir explícitamente el tema, lo usó como ejemplo para señalar que las familiar mexicanas no hablan de política, pero sí de otros asuntos.

AMLO fue cuestionado sobre los supuestos OVNIS en EU. Foto: Internet

[En la familia] no se habla de política. [Se habla de] cómo están los niños, cómo están de salud. 'Qué barbaridad, cuánto calor.'. (...) o '¿Ya vieron lo de los OVNIS, no?'", declaró el presidente de México en su tradicional conferencia 'mañanera' desde Palacio Nacional.

Luego de que el presidente de México se riera con este ejemplo, un periodista le cuestionó sobre el tema extraterrestre, al mismo tiempo que preguntó si el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tendría un reporte sobre la presencia de alienígenas, OVNIS o restos "no humanos".

No me meto yo en eso, no, no, yo sí, no me meto en eso", respondió el mandatario López Obrador, quien dijo que el pueblo de México está a favor del Gobierno de la 4T.