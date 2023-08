Feria de la Torta 2023: La Venustiano Carranza rompe récord mundial con la torta más grande del mundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la Feria de la Torta 2023, evento que se realiza en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, se hizo historia a nivel internacional, pues se rompió el récord mundial de la torta más grande del mundo, pues los expositores elaboraron un platillo de 75 metros de longitud, el cual pesó más de 900 kilógramos. Sin duda un hecho sin precedentes, por lo que la demarcación pasó a los libros de récords.

Todo esto se realizó durante la décimo octava edición de la Feria Internacional de la Torta. Asimismo, los productores de esta majestuosa torta explicaron el arduo proceso para elaborarla, pues, participaron los 70 expositores del evento, los cuales utilizaron más de 50 ingredientes para realizar el icónico platillo capitalino. Además, no solo elaboraron la torta más grande de la historia, sino que también lo hicieron en tiempo récord.

La torta se completó en tan solo dos minutos con un segundo, hazaña que les valió la certificación oficial del logro, otorgada por el notario público número 69 en la Ciudad de México, Heriberto Castillo Villanueva. Por otro lado, fue la alcaldesa Evelyn Parra la encargada de inaugurar la Feria de la Torta 2023 y destacó la importancia del evento gastronómico para la Ciudad de México, pues también es una muestra de la cultura capitalina.

Además, celebró el crecimiento de este evento, pues se espera superar el número de asistentes, pues el año pasado asistieron alrededor de mil 500 personas al evento y se espera que este 2023 sean muchas más, las cuales disfrutarán de las deliciosas tortas y el ambiente festivo. La Feria de la Torta 2023 es algo único en la capital y los que la visitan tienen la oportunidad de probar una gran variedad de tortas, desde las tradicionales de jamón, hasta las más exóticas como cocodrilo, avestruz, venado, mantarraya, y muchas presentaciones diferentes.

Sin embargo, la comida no es la única atracción de la Feria de la torta, pues como los mejores eventos, el entretenimiento y la música no pueden faltar, por lo que se presentan bandas de renombre como Los Askis, la Sonora Dinamita, Rayito Colombiano, Aarón y su Grupo Ilusión, Yaguarú, Salón Victoria y Willie González. Asimismo, las risas no faltaron, pues el escenario lo conquistaron el Costeño y el talento del mejor imitador de Juan Gabriel, Jaime Varela.

La Feria Internacional de la Torta continuará hasta el domingo 6 de agosto, con un horario de 10:00 a 19:00 horas. Las autoridades prevén superar los 4.5 millones de pesos de ingresos y una asistencia de más de 500 mil personas. Sin duda un gran evento en la Ciudad de México, donde los asistentes disfrutarán también de tortas internacionales, pues se cuenta con la participación cinco países.

