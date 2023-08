FOTOS: Ovnis llegan a México; en redes se hacen virales presuntas naves sobre la Ignacio Zaragoza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la declaración de parte de dos exmilitares estadounidenses respecto a que el Gobierno, actualmente encabezado por Joe Biden cuenta con programas de estudio en torno a la vida extraterrestre, especialmente porque en su poder cuentan con naves y restos biológicos no humanos, el tema de la presencia de vida en otros planetas ha cobrado relevancia, más cuando la NASA informó que estaría próxima a lanzar un reporte respecto a contar con evidencias que secundarían esta teoría. Ahora parece que este fenómeno no es exclusivo del país del norte sino que además, Objetos Voladores No Identificados (OVNIs), fueron vistos en la CDMX.

Durante las primeras horas de este miércoles 2 de agosto, las redes sociales 'estallaron' con imágenes donde se aprecia que luces extrañas, que además son de un color verde, se observan sobre la calzada General Ignacio Zaragoza ubicada en las inmediaciones entre la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México. Internautas aseguran que se trata de naves extraterrestres que habrían sido vistas al oriente de la capital y posiblemente buscarían hacer contacto con la humanidad.

Foto: Twitter

Cabe destacar que en el marco en el que ha cobrado relevancia del tema de vida extraterrestre, en otras partes del mundo presuntamente se fotografiaron imágenes de este tipo de naves no humanas avivando así el interés en la parte de internautas quienes insisten, siempre se han mostrado a favor de que hay vida en otros planetas y no solo eso, sino que además se encuentran presentes en el planeta Tierra. El caso de la capital mexicana, se hizo énfasis en que estas naves se dirigieron con direccion el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.

A través de redes sociales especialmente en la cuenta Twitter propiedad de Elon Musk y quien ha decidido cambiar el nombre por X, se mencionó que las luces que fueron vistas sobre la calzada Ignacio Zaragoza en realidad se trata del reflejo de los enormes postes de luz que se encuentran ubicados en la vialidad a modo de servir como luminarias. Más usuarios de la misma Red social secundaron esta teoría descartando así que se tratara de un OVNI.

Foto: Twitter

Si bien el tema de vida extraterrestre sigue siendo polémica a pesar de las teorías que se puedan ofrecer para dar una justificación, paralelo a la presencia de estas luces en color verde en el cielo capitalino, internautas también resaltaron que un suceso similar fue captado en el cielo de la playa Miramar ubicada en el estado de Tamaulipas. En dicho lugar se ha mencionado, ha sido frecuente la presencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), nombre que actualmente se ha utilizado para sustituir OVNI.

En este caso fue a través de la plataforma TikTok donde se hizo viral un video en el que un usuario muestra las formaciones que llamaron la atención de los habitantes cercanos a la playa Miramar; ahí se muestran por lo menos seis formaciones circulares con luces de tonalidades similares a las vistas la madrugada de este miércoles 2 de agosto en la capital mexicana. Las autoridades e incluso la comunidad científica, no se ha pronunciado por este suceso por lo que se espera que en adelante haya una explicación que permita conocer más al respecto.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna