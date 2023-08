Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO: dice que pone en riesgo a su familia y evita el progreso

Comparta este artículo

Leon, Guanajuato.- Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, se ha quejado de los ataques en su contra emitidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), motivo por el cual ha insistido en que las autoridades electorales le pongan un alto para frenar tales acciones; sin embargo, en su reciente visita por el estado de Guanajuato, la legisladora atacó al titular del Poder Ejecutivo asegurando que lo que él busca es evitar que haya un progreso para con el pueblo.

La postura de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) se debió a que presuntamente la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha quitado la materia de matemáticas de los libros de texto gratuitos, por lo que insistió en que con esta acción lo que el mandatario busca es "condenar a los niños al pasado". Bajo esa tónica, se mostró enfática en que es importante no solo mantener la materia, sino que además los alumnos de educación básica en escuelas públicas deben recibir clases de cómputo e inglés para estar mejor preparados.

Y hoy, lo que yo le agregaría: matemáticas, que no quiten las matemáticas, porque es condenar a los niños al pasado, la tecnología del futuro. Singapur logró lo que logró gracias a las matemáticas. El Presidente (López Obrador) quiere que la gente no piense, no progrese, no se desarrolle, para poder manipular su mente", dijo.

Por si fuera poco, delante de simpatizantes en la ciudad de León, Gálvez Ruiz remarcó que la actual estrategia de seguridad del mandatario fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es decir la de 'abrazos, no balazos', no es funcional y por ello es urgente que se trabaje en ello. Por ese motivo, puso como ejemplo la entidad que estaba visitando en donde insisto, "tiene ensangrentado a Guanajuato, eso no se vale, acusarlos con su mamá no funciona, se requieren ovarios para combatir al crimen y tengo los suficientes ovarios para aplicar la ley, ¡ya basta!".

En entrevista para la cadena Univisión, la senadora dijo la noche del martes 1 de agosto que en la actualidad, tiene miedo por la integridad de su familia ya que, en el pasado, el presidente López Obrador se enfocó en presentar en el espacio conocido como 'La Mañanera', la cual ofrece desde Palacio Nacional, los datos fiscales de sus empresas y es por este motivo, que considera que todos sus familiares estafen riesgo. Cabe decir que esta no es la primer vez que asegura sentirse con temor aunque hasta ahora solo había adelantado que dejaría de transportarse en bicicleta.

La gente puede pensar que tenemos mucho dinero, y puede poner en riesgo a mi hijo, mi hija y mi esposo que están en la empresa", aseveró.

El mandatario federal originario de Tabasco, mostró que la empresa de Xóchitl Gálvez había estado beneficiándose con la obtención de contratos, por los cuales contó con una cantidad de mil 400 millones de pesos. Tras revelarse esta información, la posible representante del Frente Amplio por México insistió en que el mandatario la odiaba pues no aceptaba que, Lugo de tener que vender tamales y gelatinas para vivir, ahora sea una empresaria que pudo sacar de la problema a su familia.

Para internautas, la postura de Xóchitl Gálvez ha generad controversia, pues mientras en unos espacios no teme llorar con el fin de lamentar los presuntos ataques de parte del presiente, ante los simpatizantes es ella la que lo ataca. Seguidores en tanto, le muestran apoyo lamentando que el titular del Poder Ejecutivo actúe de esta manera aunque hasta ahora, ninguno de los dos ha mostrado interés en un acuerdo de paz de cara a la elección del candidato tanto de la alianza opositora como de Morena.

