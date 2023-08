Comparta este artículo

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Indígenas tzotziles de la comunidad San Antonio del Monte, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quemaron los libros de texto gratuitos destinados al próximo ciclo escolar. Los habitantes alegaban que estos libros tienen contenido "negativo", ya que según dijeron, promueven conceptos del "diablo", por los temas "diversidad sexual" y "comunismo".

El comité de padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, recabó firmas de los tutores de los alumnos que se oponen, que los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sean usados para el ciclo escolar que iniciará en 1 semana.

La gente de San Antonio del Monte prácticamente rechaza el libro de las enseñanzas de tanto… lesbianismo, tantas puterías que hacen. Ellos no quieren estos libros. Esta es la primera comunidad de la zona norte (de San Cristóbal) y de todo el Estado de Chiapas, que, pues, hace este tipo de actos, porque no quieren que se enseñe este tipo de actos, el comunismo, el lesbianismo y el homosexualismo", expresaron.

Los libros fueron apilados en una jardinera, sin que abrieran las cajas donde son transportados les rociaron combustible y luego les prendieron fuego. Un indígena tzotzil dijo, que los libros de ciencias naturales, geografía, matemáticas y español, tienen ideología para inculcar a los kerem (niños) el "comunismo", "tipo zapatismo", como lo hicieron en Cuba "Fidel Castro y el Che Guevara".

Al momento que los libros eran quemados, un indígena tzotzil que se encontraba en el lugar, declaró que como "los libros son del diablo, no se queman tan rápido". Una vez que los libros quedaron convertidos en cenizas, se siguió recabando libros y un tzotzil declaró que "los padres de familia ya vieron y ya leyeron y pues no les convienen, no quieren", que sus hijos usen estos libros, en el ciclo escolar.

Por medio de redes sociales, el director responsable de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga Navarro, reveló cuál es su postura frente a la quema del material educativo por parte de la comunidad Tzotzil en Chiapas. Atreves de su cuenta de Twitter, expresó que con un dolor profundo lamenta el hecho y culpó a los partidos de oposición por este tipo de actos.

Fuente: Tribuna