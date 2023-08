AMLO reacciona a quema de Libros de la SEP en Chiapas: "Están desinformados y manipulados"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la quema de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ocurrida en inmediaciones de la comunidad San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, el pasado fin de semana. El incendio se desató en medio de la polémica que rodea a los materiales educativos, los cuales supuestamente serían propaganda "comunista".

En la 'mañanera' de hoy, lunes 21 de agosto del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre los libros de texto gratuitos de la SEP que fueron quemados en San Cristóbal de las Casas el pasado fin de semana. Cabe mencionar que la comunidad que incendió los materiales educativos, en su gran mayoría indígenas tsotsiles y evangélicos, apuntaban que los cuadernillos eran "basura" y "del diablo".

El presidente AMLO apuntó que la población está en todo su derecho de manifestarse contra los libros de la SEP, ya que México es un país libre. No obstante, aseguró que la gente que se manifiesta contra estos materiales por creer que son "propaganda comunista" están en un error, pues "están desinformados" y están siendo "manipulados" por los grupos opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón, quienes se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes [...], gerentes, traficantes de influencias del bloque conservador", declaró el mandatario López Obrador en su tradicional conferencia de prensa de este lunes.

En esta misma intervención, el presidente tabasqueño apuntó que todo esto "es politiquería" y que no le extrañaría que sus opositores siguieran fabricando mentiras en su contra. No obstante, dijo que hay mucha gente en México que les cree y que está consciente de estas "calumnias".

Pero lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree, ya la gente está muy consciente. Y sí, lo que demuestra es que [los del bloque conservador] tienen prácticas muy retrógradas, son clasistas, racistas", aseguró AMLO.