FUERTE VIDEO: Personal de centro comercial maltrata a un 'perrito' por esta razón

Toluca, Estado de México.- Los casos de maltrato animal cada vez son más, especialmente aquellos que se roban la atención en redes sociales con el fin de buscar a los presuntos culpables; sin embargo, esta vez ha trascendido más esta situación debido a que en las crueles imágenes se muestra al personal de seguridad de un centro comercial maltratar a un 'lomito' cuando éste solo buscaba refugio de la intensa lluvia que azotaba al centro del país.

De acuerdo con la información oficial, los hechos sucedieron el paso domingo 20 de costo en un centro comercial ubicado en Ciudad Satélite, en el Estado de México. Ciudadanos que estaban dentro del inmueble comercial captaron cuando el personal no solo neutralizó la presencia del can, sino que además lo someten al grado de hacerle un grave daño indignando no solo a los testigos, sino que además internautas buscan que se castigue a los responsables pues en dicha demarcación el maltrato animal sí es considerado un delito.

En las imágenes se muestra cómo los guardias toman al cerro y lo amarran del cuello. Aunque en teoría esto parece no ser tan grave, se observa cómo en todo momento el 'perrito' estaba siendo sometido, es decir, permanecía en el suelo inerte pues de lo contrario, se haría más daño. Hasta ahora, se desconoce cuál es el paradero de este can, lo que ha permitido sugerir que cabe la posibilidad de que éste haya sido incluso ultimado por los agentes de seguridad.

Los responsables de exhibir este caso de maltrato animal al interior de Plaza Satélite fueron los miembros de la organización Peludos Desamparados, los cuales destacaron que el can solo buscaba refugio por la intensa tormenta y, al momento de ser detectado por el personal, comenzaron a patearlo hasta que lo tiraron al suelo y tras ello, lo ahorcaron con lo que parece ser un cinturón. A pesar de la gran aglomeración de personas que se hizo, nadie sabe qué fue después del perro.

El can, al que se ha llamado en redes sociales 'Lucho', es un 'lomito' de color negro que se muestra asustado por la manera en la que fue tratado por los elementos de seguridad. Testigos narraron que el motivo por el cual fue tratado así se debutó a que al ser pateado y golpeado, 'Lucho' se defendió mordiendo a uno de ellos, lo que desató el coraje y con ello, el can fue maltratado todavía más. Mientras los guardias de seguridad atacan al perro, los clientes insisten en dejarlo en paz pero nadie atiende tal petición.

Al ser un evento viral, Leticia Varela, que funge como titular de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), dependencia a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), destacó que no solo se tenía conocimiento de los hechos, sino que además se puso una denuncia oficial ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México. Cabe decir que el recinto no se ha pronunciado por este evento por lo que se espera pronto se sepa cual fue el paradero del ‘perrito’ y sobre todo, si los protagonistas de este video recibieron un tipo de castigo o bien, están bajo investigación.

