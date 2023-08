No se quedó callada: Xóchitl Gálvez responde a AMLO por declaraciones en 'La Mañanera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La disputa entre la senadora Xóchitl Gálvez y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa y este lunes 21 de agosto no fue la excepción. Sin decir nombres, el mandatario federal presento desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, un video donde la aspirante a la presidencia asegura que en el sureste mexicano no se tiene la cultura de trabajar ocho horas seguidas por lo que este insistió en que su deber era el de defender a todos los mexicanos.

En dicho video, la senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y quien busca ser la representante del Frente Amplio por México durante las elecciones del 2024, insiste en que durante el Gobierno del presidente Vicente Fox, se propuso instalar maquiladoras en el estado de Chiapas, por lo que ella insistió en que no sería algo exitoso pues en el sureste mexicano no se tiene la cultura de trabajar largas jornadas. Bajo esa tónica, el presidente hizo énfasis en que en todo el país la gente era muy trabajadora y por ello lamentó la postura de la panista aunque se remarca no mencionó su nombre.

Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México la gente es muy trabajadora", dijo el mandatario.

Luego de haberse hecho viral la postura del mandatario de origen tabasqueño, Xóchitl Gálvez no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para insistir en que el Gobierno de México tiene miedo debido a que ella figura como una de las favoritas para llegar a la contienda electoral. En el video, la senadora remarca en que de nueva cuenta se está armando una campaña de desinformación en su contra, todo esto en alusión a lo que sucedió hace unos meses cuando intento ingresar a este espacio desde Palacio Nacional con el objetivo de defender su postura respecto a que ella nunca se tornó a favor de eliminar la pensión destinada a adultos mayores.

Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas", se lee en redes.

El video de poco más de un minuto de duración, la legisladora aseguro que lo único que ella intentaba especificar es que no funcionaba la misma forma de trabajo en el norte, centro y sur del país; para ello insistió en que las mujeres indígenas no estaban acostumbradas a trabajar de ocho a 14 horas encerradas en una fábrica y por ello, en 2022 adelantaba que la instalación de las maquiladoras sería un fracaso pues las mujeres de dicha región se acostumbran a trabajar en el telar.

Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso", asegura.

En su intento de asegurar que ella es la mejor opción para la oposición Xóchitl Gálvez listo qué es lo que si funcionó en el estado de Chiapas fueron diversos proyectos ecoturísticos impulsados por ella como es Las Nubes, El Chiflón o Las Guacamayas, todos estos proyectos destinados al campo. De manera inmediata, legisladora recibió varios comentarios divididos de parte de los internautas, algunos insistieron en que en el video presentado por el presidente si se demuestra cierto sesgo de desprecio para con las comunidades chiapanecas y por ello, nadie estaba sacando de contexto sus palabras sino que ella ya no supo cómo defenderse.

Del mismo modo hubo internautas que aseguraron que cada vez era más parecida al expresidente Vicente Fox quien en su intento por remediar la situación, terminaba por agravar las cosas. Cabe destacar que actualmente el presidente no se ha pronunciado por estos hechos y posiblemente lo haga en la siguiente conferencia ofrecida desde Palacio Nacional delante de los representantes de los medios de comunicación.

Fuente: Tribuna