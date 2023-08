Tras paso de 'Hilary', buscan a conductora de Uber; su auto quedó bajo el agua

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- El paso del huracán 'Hilary', actualmente degradado a ciclón post tropical, ha dejado importantes daños materiales en el noroeste de México, especialmente en estados como Baja California, Baja California Sur e incluso Sonora; sin embargo, las autoridades han pedido la ayuda de la ciudadanía para localizar a Bertha Berenice Rojas, mujer residente de la comunidad de Santa Rosalía, la cual desapareció tras haber sido arrastrada por la corriente.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer antes mencionada se desempeñaba como conductora de la plataforma Uber y no se sabe nada de ella desde la mañana del pasado 20 de agosto, fecha en la cual se presume estaba en labores de este servicio de transporte por aplicación. Se sabe que su vehículo fue arrastrado por la corriente generada por los remanentes de 'Hilary' y desde la mañana del citado día, familiares y amigos de la mujer no han tenido noticias de ella.

Cabe destacar que en el marco en que la mujer de 32 años de edad despareció, en redes sociales se han hecho virales vides que muestran la fuerza de la corriente generada por las intensas lluvias por el paso del huracán, las cuales causaron que cuerpos de agua crecieran al grado de arrasar con todo lo que estaba a su paso, entre ellos el vehículo donde la fémina se trasladaba.

Bajo esa tónica, ciudadanos de Baja California difundieron a través de las redes sociales que el vehículo de Bertha Berenice ya había sido encontrado bajo la corriente de agua, unidad que fue encontrada en la comunidad de Catavina, perteneciente al municipio de San Quintín y la cual se localiza a un kilómetro dede el cual se dijo, Bertha había estado; no obstante, no se localizó a la mujer una vez que los cuerpos de emergencia arribaron hasta tal punto, por lo que se teme por su integridad.

Foto: Twitter

El vehículo encontrado y el cual era conducido por la fémina, se trata de un Honda en color vino que quedó atascado bajo el agua y con visibles daños estructurales. Dentro no había nada que pudiera permitir saber algo sobre el paradero de la mujer y es por ello que se ha pedido a la comunidad en general sumarse a esta labor de búsqueda a modo de permitirle regresar a casa tan pronto como sea posible. Hasta ahora, se sabe que Bertha Berenice vestía un short y unos tenis de la marca Puma en color blanco.

Tiene el cabello largo negro y es de tez morena clara", se lee en redes.

Bertha Berenice Rojas

Hasta ahora, las autoridades no han difundido una ficha de búsqueda oficial; sin embargo, informaron extraoficial asegura que los familiares de la mujer ya acudieron ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado para levantar el reporte de desaparco con el fin de poder realizar un operativo de búsqueda permita hallarla a la brevedad. No se sabe cuánto tiempo demoraría en implementarse este operativo ya que las lluvias generadas por el fenómeno natural siguen pese a que ya no es un huracán.

Fuente: Tribuna