¿Fue actuado? Xóchitl Gálvez agradece a Santiago Creel renunciar al FAM; este es su acuerdo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado lunes 21 de agosto, el expresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunció a través de las redes sociales que ya no sería parte del proceso interno del Frente Amplio por México (FAM), alianza opositora confirmada por los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), por lo que ahora se tornaría a favor de la senadora Xóchitl Gálvez quien ahora se queda en la recta final de la elección del candidato presidencial con la priista Beatriz Paredes; sin embargo, afirman todo era una simulación.

El legislador subió un mensaje de poco más de 13 minutos de duración a través de la red social X, antes llamada Twitter, donde expuso sus motivos por los cuales decidía darle todo su apoyo era que sea ella la que encabece el FAM, lo que lo llevaba a despedirse de manera oficial de sus aspiraciones presidenciales. Cabe destacar que ambos políticos pertenecientes a la bancada del PAN, habían dejado claro que había un acuerdo entre ambos con el fin de favorecer la alianza y dar batalla a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante las elecciones del 2024.

Mientras la senadora estaba de vista en Quintana Roo, esto el mismo día en que Santiago Creel aseguraba que ya no participaría en este proceso interno, adelantó que ambos habían acordado que irían "juntos" e incluso "ver quién crece más", lo que s traduce en que si uno notaba que el otro iba arriba en las preferencias, se ‘bajaría de la contienda’ a modo de apoyarse mutuamente pues el fin es evitar que Morena se quede en el poder.

Del mismo modo, Gálvez Ruiz insistió en que en caso de no quedar ella como representante del FAM, apoyaría a Beatriz Paredes en la contienda; no obstante, ha llamado la atención que las palabras de la senadora fueron antes de conocerse la postura de Santiago Creel; incluso, este lunes 22 de agosto subió a sus redes sociales un video de agradecimiento para con el diputado por haberse tornado a su favor. Lo relevante es que la panista lleva la misma ropa que usó en el video publicado la mañana del lunes 21 de agosto donde le dio respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en el espacio conocido como 'La Mañanera', proyectó un video donde se escucha decir a la senadora que la gente de Chiapas no tiene la cultura de trabajar ocho horas diarias.

Al filo de las 07:59 horas, tiempo del centro de este martes 22 de agosto, Xóchitl Gálvez publicó un nuevo video, con el mismo atuendo y el mismo lugar donde grabó su mensaje para AMLO pero ahora dedicado a Santiago Creel al cual le aseguró, México era muy afortunado por tener a demócratas como él. Por esto, insistió en que de manera pública había manifestado que solo un grupo pequeño de sus amigos la había convencido de lanzarse a la presidencia, grupo donde estaba el legislador al cual reconoció el haber hecho a un lado sus aspiraciones para que ella pudiera tener más oportunidades de llegar a la boleta electoral.

Santiago y yo somos grandes amigos, y reconozco en él a un hombre generoso y de palabra. Por sus convicciones y congruencia hoy quiero invitarle a que si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, sea mi coordinador general en todo lo que viene", dijo.

En el marco de la declinación de Santiago Creel Miranda, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno dijo ante los medios de comunicación que en el foro que se realizará este martes solo participarían las ahora dos únicas aspirantes a la presidencial delatando que quedaba claro que sería una mujer "la responsable de construir el Frente Amplio por México", las cuales dijo, son muy capaces. La aspirante priista, también usó las redes sociales para reconocer al legislador a quien calificó de ser un político "maduro, que actúa con plena libertad".

Por su parte, Marko Cortés, quien funge como dirigente nacional del PAN, lanzó un video donde aseguró que el proceso del FAM era un éxito al haberse registrado más de tres millones de personas, destacando que es posible hacer un cambio por el país y por ello, aprovechó para pronunciarse por la declinación de Creel Miranda, lo que dijo, es solo un acto de profundo amor por México y claro, dejaba en claro su estatura política. "Acción Nacional agradece y valora tu generosidad (…) Tu actuación sin duda es digna de un buen ejemplo para que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xóchitl Gálvez, quien es que la gente nos está pidiendo", destaco el político.

Ella logró cambiar el juego político. Xóchitl Gálvez les preocupa porque saben que no la van a poder callar", insistió Cortés en su video.

Memes reaccionan a postura de Santiago Creel

A pesar de los reconocimientos que políticos y sobre todo detractores de la demoniaca Cuarta Transformación han mostrado tras la postura del diputado, internautas también se han sumado pero en su caso, con los populares memes que destacan que en realidad, para el PAN como para el Frente Amplio por México, él se tuvo que sacrificar con el fin de darle paso a Xóchitl Gálvez, remarcando que en efecto, el proceso interno de la alianza opositora es una simulación como lo había expuesto en el pasado el exdiputado Jorge Luis Preciado quien también se 'bajó' de la contienda.

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna