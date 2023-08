Martí Batres inaugura nuevo ciclo escolar 2023-2024 en CDMX: La prioridad es la educación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la inauguración del ciclo escolar 2023-2024 ante alumnos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, en el evento destacó la visión progresista de la cuarta transformación para favorecer la educación. Asimismo, en el teatro del pueblo, el mandatario capitalino aseguró que la administración tiene la visión de pagarle a los jóvenes para que no abandonen sus estudios

Por otro lado, explicó que el hecho de que los jóvenes estudien y tengan acceso debe ser un tema de interés, no solamente personal, sino también público y social. Cabe señalar que la actual generación del IEMS es de más de 15 mil alumnos, quienes cursarán el nivel bachillerato en alguno de los 28 planteles que conforman a la institución capitalina, cuyo objetivo es incentivar la educación en la CDMX.

"La sociedad necesita que los jóvenes estudien, no sólo es un beneficio para ustedes, es para toda la sociedad, por eso nuestra visión es esta", indicó.

Asimismo, aprovechó para destacar la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que tanto el IEMS, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) fueron dos instituciones creadas cuando el mandatario federal era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Explicó que desde ese momento se han registrado dos posturas bien definidas en lucha; la primera, que considera la educación gratuita no solo en el nivel básico, mientras que la segunda busca que este beneficio sea para todos.

Por otro lado, destacó los avances del actual administración del gobierno de la Ciudad de México en materia educativa, con la creación de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, así como con la beca universal. También detalló la construcción de seis nuevos planteles del IEMS con lo que serán 28 en la capital y en la que estudian alrededor de 30 mil jóvenes, por lo cual señaló que la educación es prioridad para el gobierno de la capital.

Finalmente, Martí Batres aseguró que continúan los procesos de transformación en la educación, por lo que ahora solamente falta la beca para licenciatura, con lo que se completará el ciclo general de apoyo a la educación pública en la Ciudad de México, dijo que no es común y no sucede en otros países, también detalló que los apoyos no se detienen en la capital para la educación con con el programa Mi beca Para Empezar o con los programas del bienestar que entrega el gobierno de la República a través del programa de becas Benito Juárez.

