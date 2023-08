Padres de familia del Edomex buscan dar 'reversa' a libros de texto de la SEP; esto harán

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- La polémica generada por los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa, ahora el campo de batalla es en el Estado de México donde la Unión de Padres de Familia de la entidad hizo un llamado a tutores de alumnos de las 22 mil 500 escuelas de educación básica que existen en territorio mexiquense para rechazar la dispersión de este nuevo material, el cual no consideran bueno para los estudiantes.

En ese sentido, la Unión de Padres pidió al resto de jefes de familia que reúnan los libros de texto de años anteriores y los entreguen a las escuelas, para que la nueva generación de alumnos del ciclo escolar 2023-2024 pueda acceder a este tipo de contenidos. Sin duda, una estrategia diferente en la lucha contra la implementación de los nuevos libros de texto de la SEP que tanto ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Morena.

Por su parte, José Luis Romero Castañeda, presidente de esta organización, destacó esta iniciativa y señaló que diversas asociaciones mexiquenses se han amparado, lo cual se conocerá el próximo viernes. Incluso, la propia Unión de Padres de familia impuso un amparo para que no se distribuyan los nuevos libros de la SEP en el Estado de México. Detalló que debido a este movimiento jurídico los actuales libros de texto podrían no entregarse.

«No hubo una revisión sería ni responsabilidad para integrarlos», «con ello nos damos cuenta que dejan a un lado al niño como parte central en la, educación», argumentan.

Asimismo explicó que no solamente fue la organización a su cargo la que interpuso amparos, sino que muchos padres de familia mexiquenses, esto con el objetivo de que no se distribuyan los nuevos libros de texto. Ahora, esta semana se conocerá el número de amparos admitidos para que el juez de distrito los pueda retomar. Señaló que los libros no se deben entregar por el proceso legal que existe y aseguró que los contenidos de dichos textos tienen errores y cambios en el modelo educativo o fallas de matemáticas y de modelos conceptuales.

Denunció que no hubo una revisión seria en los libros de texto, ni una responsabilidad para integrarlos, por lo que la ciudadanía se dio cuenta que dejan de lado al niño como parte central de la educación y solo lo considera un engranaje y no una preferencia. Finalmente, destacó que reutilizar los libros de texto de años pasados es una gran decisión para apoyar poco a poco a los alumnos y distribuirlos entre las escuelas para que los profesores hagan un esfuerzo extra en la materia.

