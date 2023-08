Quinceañera aterra a sus invitados tras llegar a su fiesta en el interior de un ataúd

Ciudad de México.- Hace poco más de 60 años, las fiestas de XV años eran una tradición mexicana que se utilizaba para hacer saber a la sociedad que su querida hija había dejado la niñez y que ya estaba en edad de casarse, de hecho, en aquel entonces, ni bien las jóvenes alcanzaban el mencionado número de años y poco tiempo después contraían nupcias; sin embargo, con el avanzar de los años esto ha cambiado notablemente.

Ahora, las fiestas de XV años se utilizan más que nada para festejar el cumpleaños de la adolescente en cuestión o bien, se usa como una forma de premiar el buen comportamiento y las excelentes calificaciones de la menor. Asimismo, la jovencita utilizará esta ocasión para hacer una muestra de su creatividad, ya que, con la ayuda de sus chambelanes buscará montar una coreografía creativa con guiños de su banda o programa favoritos.

Recientemente, una adolescente, presumiblemente mexicana, consiguió aterrar a los invitados a sus 15 años, después de que ingresó en el interior de un ataúd de madera y con aspecto rudimentario a su fiesta. Cabe señalar que el salón de fiestas estaba decorado con colores negro y morado, mientras que todos los presentes vestían de negro, por lo que daba la impresión de que se trataba de un funeral.

La joven fue llevada hasta el centro del recinto empujada por un diablito, mientras que minutos después arribaron los padres y hermano de la menor, éstos estaban vestidos de negro y portaban sirios del mismo color. La familia se colocó al costado del ataúd y comenzó a resonar el órgano con el soundtrack de Los Locos Adams; es entonces que la festejada, de nombre Mía, abre el féretro y chasquea los dedos al ritmo de la canción.

El video fue publicado por una mujer identificada como Naty Ruiz 39, quien reveló que era la madre de Mía. La mujer reveló que ella quería festejar los XV años de su hija, justo de la manera que ella deseara, puesto se trata de una celebración que solo ocurre una vez en la vida, por lo que si ella anhelaba entrar en un ataúd rústico, se encargaría de hacer el sueño realidad de su descendiente: "Los XV años se cumplen una vez y mi hija quera la temática de 'Los Locos Addams' con su entrada en un cajón que sea viejo, todo roto."

Como era de esperarse, el video causó sensación y rápidamente se viralizó a través de TikTok, donde una gran cantidad de personas escribieron diversos tipos de comentarios, en los que dejaron entrever que se habían tomado todo el tema con humor, mientras que algunos más resaltaron la evidente sorpresa de algunos de los invitados, quienes se preocuparon al ver la temática de la fiesta.

"Los invitados: '¿no venía a un cumpleaños?'", "Ni muerta me pierdo mis XV", Si a mí velorio no entro así, no quiero nada", "cada cual festeja como quiere... yo recuerdo que lo festejé viva", "Si fuera invitado, me sacarían por estar a las risas."