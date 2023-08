Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regreso a clases siempre representa un gasto significativo para las familias mexicanas, pues involucra la compra de uniformes, de útiles escolares, de calzado e incluso el pago de las conocidas cuotas de inscripción, las cuales se aplican incluso en escuelas públicas. No obstante, en este tema surge una duda: ¿Este pago es obligatorio o necesario para el ingreso del alumno a la institución? La Secretaría de Educación Pública (SEP) responde a la pregunta.

¿Es obligatorio pagar las cuotas de inscripción en las escuelas? SEP responde

Si bien cada estado y municipio de la República Mexicana cuenta con un presupuesto asignado para atender las necesidades de las escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), en muchas ocasiones el dinero no es suficiente, o bien, no llega a las instituciones que más lo necesitan, por lo que autoridades escolares solicitan las famosas cuotas de inscripción a los padres de familia.

Este pago, tal como su nombre lo indica, es solicitado al inicio del ciclo escolar y se debe entregar al momento de presentar el papeleo del infante a su nueva institución educativa, previo al arranque de clases. Sin embargo, en muchas ocasiones, el pago representa un gasto significativo para las familias, ya que se suma a la compra de útiles escolares, de uniformes, de mochilas, y más cosas necesarias para el inicio del periodo académico.

En este contexto, mexicanos se preguntan si es obligatorio el pago de la cuota de inscripción en escuelas públicas, o bien, si en caso de no realizarlo, el niño o niña no podrán ingresar a la institución. Ante esto, la SEP apunta que no dicho pago no es obligatorio. La dependencia coordinada por la maestra Leticia Ramírez Amaya dice que esto sería una forma de condicionar el ingreso de los alumnos a las instituciones educativas a cambio de dinero.

En la imagen, Leticia Ramírez, titular de la SEP. Foto: Internet

Cabe apuntar que lo anterior está completamente prohibido ya que limitaría el acceso a la educación pública, el cual es un derecho constitucional para los y las niñas mexicanas. Asimismo, no se le podrá negar ningún servicio escolar al niño o niña que no haya cubierto la famosa cuota de inscripción.

Queda prohibido condicionar el ingreso de las y los alumnos en instituciones educativas a cambio del pago de cuotas por inscripción al nuevo ciclo escolar 2023-2024, o solicitar algún tipo de aportación extra”, se lee en el comunicado de la SEP publicado el pasado 16 de agosto.

Ahora ya sabes que el pago de la cuota de inscripción no es obligatorio, no obstante, puedes darlo si es que lo deseas y no afecta tu economía. Asimismo, recuerda que estos recursos deben ser utilizados en la escuela de tu hijo y que las autoridades escolares deben rendir cuentas de lo anterior a quien lo desee, todo con transparencia.

