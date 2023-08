AMLO reconoce que libros de texto de la SEP tienen errores: Son muy pocos, afirma

Ciudad de México.- A días de que arranque el nuevo ciclo escolar 2023-2024, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió que revisó todos los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales están envueltos en varias polémicas por sus contenidos. En su foro, desde Palacio Nacional, reconoció que estos sí tienen errores, no obstante, serían "pocos" y principalmente gramaticales.

AMLO reconoce errores en nuevos libros de la SEP. Foto: Internet

En la conferencia 'mañanera' de hoy, jueves 24 de agosto del 2023, efectuada en el Salón de la Tesorería, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre si revisó los libros de texto de la SEP que serán distribuidos las siguientes semanas, en el regreso a clases. AMLO dijo que sí, "claro que sí". Sobre la pregunta de que si encontró errores en estos, también lo admitió, mas dijo que serían sólo de "ortografía" y que estos son mejores que los materiales didácticos distribuidos en administraciones pasadas.

Sí, claro que sí [revisé los libros de texto de la SEP]. [¿Estos tienen errores?] No, muy pocos, errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones. Se ha mejorado mucho, no tienen errores, tienen muchísimos menos errores que los otros libros, me refiero a errores gramaticales, no existe eso", declaró el presidente AMLO este jueves.