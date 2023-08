Hell and Heaven 2023: Line Up, fechas y precios; Muse y Guns N' Roses confirmados

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Todo está listo para el festival de metal más grande e importante de México, se trata del Hell and Heaven, el cual se realizará en Toluca y reunirá a miles de personas, quienes podrán disfrutar de las mejores bandas de rock y metal a nivel internacional. Muchas de ellas harán su debut en México y buscarán elevar todos sentidos de los asistentes. Ahora, se presentan todos los detalles.

El Hell and Heaven 2023 se realizará entre el 3 y el 5 de noviembre en el Foro Pegaso, ubicado en la ciudad de Toluca. Se trata del festival que reúne a las más grandes bandas de metal y reunirá a miles de fanáticos de este género musical. Se espera que este año se organice la edición más grande de este gran evento, por lo que ningún fanático del metal quiere perderse la oportunidad, por lo cual no tendrá que desembolsar una gran cantidad.

¿Cuándo es el Hell and Heaven 2023?

El Hell and Heaven 2023 se realizará en el Foro Pegaso, el cual está ubicado en la carretera Toluca-Naucalpan. Serán tres días de música, slam y rock. Esta edición se realizará el 3, 4 y 5 de noviembre. Sin duda, los fanáticos de este género estarán muy contentos, pues se prometen grandes sorpresas durante los tres días de festival. Es así que los amantes de la música pesada, el metal y el rock vivirán grandes momentos.

Line up del Hell and Heaven 2023

Como se pensaba, el Hell and Heaven trajo grandes sorpresas para el Line Up y desbordó de emoción al confirmar a bandas icónicas, no solo del metal, sino que del rock en general. Se trata de agrupaciones que estarán presentes en el festival y que deleitarán a sus fans con presentaciones al aire libre. Es por ello que ahora se presenta el Line Up oficial del festival y como adelanto, Guns N' Roses encabezan esta edición.

Line Up

Guns n´Roses

Slipknot

Muse

A Day To Remember

Asking Alexandria

Amon Amarth

Sarcoma

Ministry

Helloween

Ill Niño

Tiger Army

Talco

Rata Blanca

Venta los boletos para el Hell and Heaven 2023

Todos los interesados en asistir al Hell and Heaven 2023 pueden ingresar a la página de registro del evento. En la plataforma se pide nombre completo, correo electrónico y número de celular. Con lo cual se ingresará a la base de datos para tener acceso anticipado a la compra de boletos. La preventa Santander serán los próximos 7, 8 y 9 de septiembre. La venta general se realizará el 10 de septiembre.

