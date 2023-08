Regreso a clases 2023: ¿Es obligatorio que los alumnos lleven uniforme en México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Faltan unos días para el inicio del ciclo escolar 2023-2024 por lo que, tanto padres de familia como alumnos, se encuentran en los últimos detalles preparando el regreso a clases. Entre estos preparativos está el cumplir con la lista de útiles escolares y tener listos los uniformes escolares que usarán durante el año y que incluyen el que su utiliza a diario, así como el propio para el día o los días de educación física.

El uniforme escolar es una indumentaria que ha acompañado a los alumnos durante generaciones y su uso es común en las escuelas no solo de México, sino de todo el mundo como parte de su sistema educativo; sin embargo, en los últimos años ha surgido el debate sobre si es obligatorio el uso de uniforme en las escuelas públicas y privadas del país y si esto condicionaría de alguna manera el ingreso o no del alumnado.

Aunque en un principio esto podría depender de cada institución, si es que considera obligatorio su uso y si existe un acuerdo mutuo con los padres de familia para acatar dicha regla, en México su uso no es obligatorio, aunque el hecho de que el alumnado esté uniformado es recomendable, ya que sirve como una medida de seguridad tanto para la escuela como para los alumnos. Por otra parte, lo que sí está prohibido es que las instituciones nieguen la educación a quien no cumpla con este requisito.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó a que la compra de uniformes, así como otros elementos para el desempeño de las actividades escolares no puede condicionar los servicios educativos que reciben alumnas y alumnos sin importar que se trate de planteles públicos o privados, por lo que no pueden negar la entrada en caso de que no se lleve un uniforme.

"La SEP reitera a padres, madres y familias que la compra de uniformes, materiales educativos o cualquier otro elemento para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, no podrá condicionar la prestación y continuidad de los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes en planteles públicos y particulares de Educación Básica y Media Superior", escribió la dependencia en su comunicado.

Por otra parte, si se decide llevar uniforme ahora está la elección libre de los estudiantes de llevar pantalón o falda. Esto gracias a la aprobación del uniforme neutro, aunque esto de momento aplica para la Ciudad de México, luego de que fuera aprobada en la ley de educación local. En cualquier caso, cabe recordar que el gobierno otorga un apoyo para útiles y uniformes escolares, cuyos montos varían según el nivel escolar.