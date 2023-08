Tras fuerte codazo a diputada, Adán Augusto López afirma: "No me arrepiento"

Ciudad de México.- La tarde del pasado miércoles 23 de agosto se hizo viral el momento exacto en el que el exsecretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández, le da un fuerte codazo a la diputada Karla María Rabelo Estrada, mientras ambos se encontraban en un mitin político realizado en la comunidad de Huimanguillo; aunque los hechos sucedieron el martes 22 de agosto, así es como respondió el ex gobernador de Tabasco.

El aspirante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, ha sido severamente criticado por la manera en la que actuó durante su salida del evento político antes mencionado. En el video que rápidamente se volvió viral, se muestra como la 'corcholata' del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), trataba de salir para con ello continuar con su camino; sin embargo, a pesar de la presencia de vallas metálicas, se forma una importante aglomeración, por lo cual la diputada lo jala del brazo acción a la cual éste responde dándole un codazo con el objetivo de abrirse paso.

Debido a que los aspirantes a la presidencia de la República continúan con su recorrido por el país a modo de ganarse el afecto del público y con ello figurar en la boleta electoral, durante su visita en Bahía de Banderas en el estado de Nayarit, el exsecretario de Gobernación 'rompió el silencio' y abordo durante una asamblea informativa lo que realmente sucedió tras su paso por Tabasco. Cabe destacar que en ningún momento negó los hechos pero su respuesta le ha valido todavía más críticas.

Evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas, y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme, pero yo no uso seguridad".