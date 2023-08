‘Tu ru ru’: Por conciertos de Taylor Swift, Metro de la CDMX extenderá su horario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias horas, los sistemas de movilidad de la capital se han visto abarrotados debido a que cientos de fanáticos de la cantante y compositora Taylor Swift han ido arribando poco a poco al Foro Sol ubicado en la alcaldía Iztacalco. La razón se debe a que muchos de los asistentes a los conciertos acudieron a temprana hora para recoger los denominados Paquetes VIP, al tiempo de también darse el momento necesario para revisar la mercancía oficial que estará a la venta. Por ello, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció que habrá cambios en su horario tanto por estos eventos como por el Maratón.

Los cuatro conciertos de Taylor Swift que sucederán en la capital mexicana forman parte de su gira internacional denominada 'The Eras Tour'. En caso de buscar llegar a bordo del transporte público y con ello ganarle un poco al denso tráfico que ya se presenta en la urbe, la Línea 9, también llamada línea café del Metro, es la que te dejará más cerca a los diversos accesos que cesa ha destinado para las presentaciones. Las estaciones donde puedes defender son las siguientes:

Velódromo (Puerta 1 del Palacio de los Deportes)

(Puerta 1 del Palacio de los Deportes) Ciudad Deportiva (Puerta 6)

(Puerta 6) Metro Puebla (Puerta 8)

Debido a que muchos 'Swifties' han comenzado a llegar al foro Sol a través del sistema de transporte colectivo metro se informó mediante las redes sociales que abra un horario extendido por lo cual los conductores dejarán de transitar no en punto de las 00:00 horas, sino que los cuatro días lo harán hasta las 01:00 horas. Cabe destacar que este horario extendido no aplica para todas las líneas del metro sino que sólo será el servicio para las líneas 2, 3, 8, 9 y B.

Del mismo modo, el Metro informó que debido a que el próximo domingo 27 de agosto se llevará acabo el Maratón de la CDMX, los corredores podrán también arribar a bordo de este sistema de movilidad pues en este caso se abrirán las puertas no en punto de las 07:00 sino de las 05:00 horas aunque ahora sí será en todas las líneas del Metro. Si es que eres de las personas que acudirá el concierto de Taylor Swift el sábado 26 de agosto y por algún motivo ya no alcanzaste a ingresar, la ventaja es que le espera no será mucha y por ello podrás esperar en las inmediaciones de la estación ciudad deportiva hasta que abran.

Hasta este momento, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) no anunciado alguna ruta especial, como ya había pasado en festivales anteriores, que permita que los asistentes al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol puedan regresar sin mayor contratiempo a sus hogares una vez que el evento haya concluido. Por ello, la recomendación es procurar salir con tiempo para alcanzar llegar al metro y con ello evitar tener que realizar una inversión más alta por la solicitud de algún servicio de transporte privado por aplicación como es el caso de Uber o Didi.

Ocesa además informó que se habilitará una zona de espera destinada a padres y tutores de aquellos fanáticos menores de edad que asistan al Foro Sol para ellos el acceso será por la Puerta 6 que está justo en las inmediaciones de la estación ciudad deportiva y no se necesitará hacer algún tipo de inversión para esperar a los fanáticos de la intérprete de temas como …Ready For It o Bad Blood. Toma en cuenta que hay una gran probabilidad de lluvia en la urbe y por ello, el metro podría ralentizar su servicio.

