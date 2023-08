(VIDEO) Excelente servicio: 'Swifties' llegan al AICM y aerolínea les da este recibimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los próximos cuatro días, no sólo la Ciudad de México se llenará de la euforia relacionada con los conciertos de la cantante Taylor Swift, sino que todo el país se ha sumado a esta emoción pues además de ser la primera vez que la cantante originaria de Pensilvania visita suelo Azteca, también lo hará con uno de los shows que más han llamado la atención a nivel internacional; nos referimos al 'The Eras Tour' que has vuelto 'Swifties' a todo el mundo, y para ejemplo de ello vas a ver la reacción que tuvo este piloto para los fanáticos de la compositora.

Foto: Instagram

Desde el pasado miércoles 23 de agosto, fanáticos de todo el país de la intérprete de temas como You belong with me, Love Story, Black Space o Cruel Summer, han llegado poco a poco a la capital mexicana pues desafortunadamente sólo el Foro Sol fue considerado para las presentaciones de Taylor Swift; sin embargo a través de la red social TikTok, se viralizó cómo un piloto de la aerolínea Volaris le dio la bienvenida a todos los fanáticos, pues era evidente que la mayoría de los pasajeros tenían como intención ser parte de la primera de cuatro presentaciones que habrá.

De acuerdo con lo expuesto por una usuaria en la red social de videos cortos identificada como Pao, la aeronave estaba apunto de aterrizar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el piloto de la empresa Volaris no solamente informaba que estaban próximos al descenso sino que además utilizó los altavoces del avión para proyectar el tema Long Live (Taylor's Version) como un gesto de darle la bienvenida a las docenas de 'Swifties' que llegaban a la capital.

Bienvenidos y bienvenidas", dice el piloto tras el término de la canción.

Los fanáticos de Taylor Swift que se encontraban a bordo de este avión no dejaron pasar la oportunidad de grabar con sus celulares para poder evidenciar este gesto que tuvo el piloto cabe destacar que los usuarios también manifestaron que era evidente que el conductor de esta aeronave también era fanático de la cantante y por ello se sumo a la emoción de los tripulantes de cara al concierto de la compositora de 33 años.

No existe el capitán Swifty; El capitán Swifty: bienvenidos a CDMX, ahora una rolita de mi Taylor Swift", "El mundo es dominado por Taylor Swift" o "Se me erizo la piel, qué gesto tan bonito", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.

Captura de pantalla

Cabe destacar que desde hace varios días la fiebre por Taylor Swift ha ido en aumento e incluso varias empresas se han sumado con la venta de artículos que permitan que todos los fanáticos vayan ad hoc a esta presentación; ejemplo de ello fue la empresa Fantasías Miguel que puso a la venta kits para que se pudieran hacer las famosas 'friendship bracelets' mismas que si podrán ingresar al Foro Sol de manera ilimitada aunque el personal de Ocesa revisar a cada una de ellas.

Del mismo modo en redes sociales se ha hecho viral cómo cientos de internautas que se preparan ya sea para la primera o incluso alguna de las presentaciones de Taylor Swift, presumen los atuendos que utilizan los cuales tendrán algún tipo de relación con alguna de las eras que la cantante presentará durante su estadía en México. Es importante tomar en cuenta que las puertas del recinto se abrirán en punto de las 16:00 horas y a las 19:30 horas abrirá la cantante Sabrina Carpenter para de ahí dar pie al concierto de la famosa.

Fuente: Tribuna