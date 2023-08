Al estilo Xóchitl Gálvez, Sandra Cuevas asegura que vendió dulces por este motivo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que uno de los personajes más polémicos dentro de la política mexicana es la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien no solamente ha llamado la atención del público por los polémicos operativos que pone en la demarcación, sino también por los videos que publica en redes sociales donde presume artículos de marca; sin embargo, en las plataformas digitales se ha difundido una entrevista que la alcaldesa tuvo con Sabina Berman donde aseguró que su adolescencia fue muy difícil por este motivo.

La aspirante al Gobierno de la Ciudad de México aseguró que durante su etapa como universitaria, tuvo que valerse de la venta de dulces para con ello, poder reunir el dinero suficiente que le permitiera pagar los gastos que implicaban la colegiatura de la Universidad del Valle de México (UVM) de la cual es egresada. El fragmento filtrado de esta entrevista ha llevado a que internautas recuerden el discurso de la aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien también aseguró que su pasado fue muy complicado pues tuvo que vender desde tamales hasta gelatinas para reunir los recursos necesarios para mantener a su familia.

En la entrevista que Sandra Cuevas le ofreció a Sabina Berman para el espacio denominado Largo Aliento, hace énfasis en que su etapa como estudiante de universidad fue muy difícil con el objetivo de poder transmitir cómo fue su historia de superación. Sin embargo, la alcaldesa también recordó que durante su estadía en dicha universidad tuvo la oportunidad de poder conocer seis países debido a que fue parte de diversos programas de prácticas en el extranjero, justificando cómo en el pasado, ha presumido tener varios estudios y sobre todo reconocimientos a nivel internacional.

Foto: Twitter

A pesar de haber tenido esta oportunidad, Cuevas Nieves hace hincapié que para poder costear dichos viajes, tuvo que vender dulces afuera de la institución donde estudiaba, destacando además que con ello demostró las ganas que tenía de superarse para poder realizar dichas prácticas internacionales. Cabe destacar que en el pasado durante un evento público perteneciente a la demarcación que ella encabeza, hizo un llamado a todas las mujeres no sólo en superarse, sino también en tener una autoestima elevada, lo que también le llevó a recibir varias críticas.

Cuando yo llegó a la universidad, a la Universidad Valle de México, cada año íbamos a hacer prácticas internacionales. No es que yo fuera rica y me pudiera ir de viaje constantemente, entonces yo trabajaba todo diciembre y enero vendiendo dulces y, me iba muy bien", se escucha en la entrevista.