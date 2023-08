AMLO asegura que e reparto de libros lo decidirán los padres, "no autoridades corruptas"

Comparta este artículo

Pinotepa Nacional, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender este sábado los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales han sido denunciados por errores y presuntos contenidos ideológicos. Asimismo, advirtió que serán los padres de familia y los maestros, no las autoridades "corruptas", quienes decidan si se distribuyen los libros en Chihuahua y Coahuila.

Ya empezamos a entregarlos en algunos estados no se va a poder, muy pocos, porque ahí se amacollaron algunos gobernadores y una gobernadora con un ministro deshonesto de la Corte, que así rápido les dio un amparo. Pero eso no les va a funcionar porque van a decidir al final de cuentas los padres, madres de familia y los maestros, no los gobernantes o autoridades corruptas", dijo el mandatario.

Al encabezar una reunión evaluación de programas los Programas del Bienestar, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno seguirá adelante con su estrategia de educación. En la víspera del regreso a clases, el Mandatario expresó que "los conservadores" están enojados con los nuevos planes de estudio porque quisieran que la gente no conociera lo que es la realidad económica y social del país.

"No quisieran ellos que se les descubriera que son unos reverendo ladrones. Como ahora los contenidos de libros hablan del humanismo y la ciencia, si queremos científicos, físicos, matemáticos, buenos químicos de mucho corazón, no queremos científicos con el corazón endurecido, queremos científicos con humanismo que le tengan amor al prójimo. Para eso son los nuevos libros", dijo.

En su mensaje, el presidente López Obrador confió en que el pueblo seguirá apoyando la transformación, pues los saqueadores, racistas y clasistas se van a quedar con las ganas de seguir robando. "A robar a otra parte, al carajo los corruptos", expresó. Recordó que ahora las autoridades se tienen que acostumbrar obedeciendo al pueblo.

Al realizar la supervisión de los programas del Bienestar, en este municipio de la costa de Guerrero; el mandatario señaló que su gobierno seguirá apoyando a los maestros para que tengan mejores sueldos y prestaciones, mientras que para los estudiantes seguirán las becas y el programa la Escuela es Nuestra.

Los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos, apoyados por juez, magistrados ministros deshonestos, nada más que el lunes que reinicien las clases en todas las escuelas, creo que solo van a quedar tres o cuatro estados, de los 32, en todas van a estar los libros de texto gratuitos lo quieran o no lo quieran".

Acompañado por su Gabinete del Bienestar y la gobernadora Evelyn Salgado, el jefe del Ejecutivo recordó que la educación y la salud son derechos del pueblo no son privilegios. "En salud tengo el compromiso de que antes de que termine mi mandato quedarán arreglados los centros de salud, hospitales, con médicos generales, especialistas, equipos para estudios, para intervenciones quirúrgicas y no van a faltar los medicamentos, me canso ganso".

Fuente: Tribuna