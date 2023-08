Atención 'abuelitos': Este día de septiembre se depositará la Pensión del Bienestar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha puesto en marcha diversos programas sociales con el objetivo de poder ayudar a la ciudadanía, especialmente a los más vulnerables. Uno de los que más ha tenido éxito a lo largo de su sexenio es el de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores la cual se entrega desde hace varios años a ciudadanos de la tercera edad con 65 años cumplidos, beneficiarios que basta hacer énfasis, están por recibir de nueva cuenta el pago de cuatro mil 800 pesos bimestrales.

La pensión del bienestar para adultos mayores es el programa social que además ha ido aumentando la cantidad que se recibe con el objetivo de que en 2024 duplique la cantidad con la que inició. Si ya cuentas con tu tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, te contamos a partir de cuándo podrás cobrar el recurso que dicho sea de paso, se dispersa de manera automática al plástico personalizado y se hace con base a la inicial del apellido paterno, esto con el objetivo de evitar aglomeraciones en la sucursales financieras.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, es la que se encarga de anunciar a partir de cuándo se entregará el recurso correspondiente al quinto bimestre del año. Usualmente los pagos se hacen durante los primeros días del mes y en este caso, el inicio de los pagos podría suceder a partir del lunes 4 de septiembre para los beneficiarios con inicial del apellido paterno A y B. Esto basta decir no está confirmado por lo que la funcionaria estaría diciendo la fecha específica la próxima semana.

Lo único que se tiene confirmado es el calendario de pagos el cual la dependencia informó desde inicios del 2023. Bajo esta tónica, se hace énfasis en que el primer pago se realizó durante el mes de enero y el segundo fue a principios del mes de marzo. Los beneficiarios del Estado de México y Coahuila recibieron un pago doble debido a que estaba en medio la veda electoral con motivo de las elecciones gubernamentales. Sólo esos beneficiarios recibieron un total de nueve mil 600 pesos que abarcó dos bimestres, tras que el resto de los habitantes del país recibieron pagos de manera ordinaria.

El siguiente pago que corresponde es el del bimestre septiembre-octubre y después, el pago contemplado será durante los primeros días de noviembre para abarcar el último bimestre del año. Hasta entonces. los pagos serán de cuatro mil 800 pesos y al arranque del mes de enero del 2024 los beneficiarios podrían recibir la cantidad de seis mil pesos, dinero del cual se puede disponer a través de los cajeros automáticos del banco del bienestar e incluso realizar transacciones en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria.

Módulo de rezagados

Los nuevos beneficiarios que por algún motivo no hayan podido recoger la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar el día que les correspondía, deberán hacerlo acudiendo al módulo especial para rezagados en donde se pedirán los documentos que a continuación se enlistan, con el objetivo de garantizar que la tarjeta fue entregada con éxito y a partir de este momento el recurso se dispersarás de manera puntual. Recuerda que si no recoges la tarjeta del bienestar la pensión para adultos mayores no se podrá cobrar:

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) Verificada

) Verificada Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Copia de identificación oficial con fotografía

Folio entregado por los servidores de la nación al momento de hacer el trámite

Teléfono de contacto

Cada uno de los registros a los programas sociales impulsados por el Gobierno Federal no tienen costo alguno y se deberán hacer únicamente con el personal capacitado. Los módulos del bienestar para personas rezagadas se pueden consultar en este apartado y en caso de tener más dudas, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 639 42 64, de los servidores de la nación podrán dar información respecto al registro, ubicación de módulos y sobretodo recolección de tarjetas para beneficiarios.

