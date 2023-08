¿Te urge viajar a EU? Este documento lo hace posible y tramitarlo te lleva solo 4 días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia que se encarga de emitir el pasaporte mexicano, documento que además de darnos identidad, nos permite el libre acceso a por lo menos 50 países del mundo, por lo que no es necesario hacer otro trámite para poder realizar viajes, ya sea de turismo o por temas laborales; sin embargo, en el caso de Estados Unidos además de necesitar que este documento este vigente, también será indispensable contar con una visa, la cual cuenta con una validez de 10 años y con ello, podemos estar dentro del terrario vecino por hasta tres meses; no obstante, obtenerla es algo engorroso.

Para poder tramitar tu visa, será necesario que pidas a la Embajada de Estados Unidos el famoso documento DS-160, el cual deberás llenar con los datos que se piden y tras ello, realizar el pago de 160 dólares, aproximadamente dos mil 693 pesos para que las autoridades realicen la entrevista, ya sabes, ese paso donde se buscará comprobar que no tienes intenciones de quedarte en dicho territorio. Aquí es donde viene lo complicado pues muchos son rechazados y claramente, el pago no es devuelto.

Si has intentado tramitar tu visa en varias ocasiones y no te la han aprobado, la buena noticia es que hay un documento que funciona similar a este pero no requiere de una espera de hasta un año para que te citen para la entrevista, sino que tardarás de cuatro días a una semana en obtenerla, lo que lo hace ideal en caso de tener que viajar de manera urgente al país actualmente gobernado por Joe Biden. Si estas pensando en viajar, entonces te contamos cuál es el trámite que se realiza de manera express.

En lugar de pedir una visa, necesitarás hacer la petición de una visa de tránsito o documento tipo C, el cual te dejará entrar de manera legal pero solo por 29 días como máximo. Este documento funciona similar al Tarjeta de Cruce Fronterizo y ambos funcionan también para aquellos que incluso deban hacer una parada breve en el territorio estadounidense con el fin de tomar un vuelo a otro destino.

Los pasos para solicitar esta visa tipo C son los mismos que con la visa ordinaria y la Tarjeta de Cruce Fronterizo, por lo que se deberá hacer el proceso en línea, llenar el formulario y sobre todo, agendar una cita personal, es decir, la entrevista con las autoridades donde demostrarás que no tienes intenciones de quedarte y estas son solo para viajar. Asimismo, las autoridades apuntan que será necesario contra con documentos vigentes y sobre todo en buen estado para evita contratiempos.

Qué llevar el día de la cita

Formulario impreso luego de su aprobación

Pasaporte vigente

Plan de viaje (itinerario que demuestre cuándo legas y cuándo abandonas el país)

Vuelos en caso de tenerlos

Recientemente los consulados así como la Embajada de Estados Unidos en México, informó el pasado martes 22 de agosto que los tiempos de espera para tramitar la visa B1/B2, ya era menor aunque este puede variar desde un día y hasta 700, dependiendo de la ciudad donde se encuentre el interesado. Para consultar cuándo hay disponibilidad, puedes ingresar al sitio web oficial donde además encontrarás detalles que te permitirán iniciar con este proceso para poder entrar de manera legal al territorio estadounidense.

