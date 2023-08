Otra de Vicente Fox: Por criticar al AIFA, publica VIDEO falso; pasó en Alemania

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, el centro del país vivió una de las tormentas más fuertes de la temporada, varias regiones reportaron encharcamientos y hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se volvió tendencia debido a que hubo retrasos y claro, inundaciones en las pistas, por lo que de inmediato la duda era si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), hecho durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también estaba bajo el agua, algo que Vicente Fox aseguró que sí había pasado pero no notó que se había confundido de lugar.

El exmandatario perteneciente a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), con frecuencia suele criticar al Gobierno del originario de Tabasco; incluso, ha resaltado que Xóchitl Gálvez, actual aspirante a la presidencia, no solo quedaría como representante del Frente Amplio por México (FAM), sino que además sería la sucesora de AMLO con el fin de acabar con al denotada Cuarta Transformación. Tanto es su descontento por la actual administración, que por la densa tormenta aseguró que en efecto, el AIFA se había inundado y hasta publico las pruebas.

El AIFA, basta recordar, fue el aeropuerto que se sustituyó por el que se pretendía construir en el Lago de Texcoco durante la gestión de Enrique Peña Nieto, mandatario que no concluyó la obra y por lo que AMLO optó por cancelarla y en su lugar, usar las pistas de Santa Lucía. Al ser una polémica obra, Fox aprovechó sus redes sociales y desde X, antes llamada Twitter, publicó un vido donde se observa al aeropuerto inundado, lamentando que el dinero de los mexicanos, incluyendo el suyo, estuviera bajo el agua.

NUESTRO DINERO A LA CALLE HUNDIDO EN AGUA !!", escribió.

Aunque el video publicado por el exmandatario recibió varios comentarios, entre aquellos que apoyaban su postura y otros que defendían al actual Gobierno y sobre todo al AIFA, sobresalieron los que le avisaron que no se trabaja del nuevo aeropuerto, sino que en realidad había sido una inundación en un aeropuerto de Alemania, específicamente al ubicado en Frankfurt, por lo que pronto hubo burlas en contra del expresidente que, en su intento por atacar a la actual administración federal, de nueva cuenta caía en fake news.

La publicación fue eliminada pero no por ello su nombre dejó de estar en tendencia. "Pésimo de su parte que antes de compartir este video no haya tenido el más mínimo interés de ver si era real o no, ese no es el AIFA",fue uno de los comentarios que se alcanzó a leer en la publicación. El aeropuerto de Frankfurt es uno de los más transitados del Continnete Europeo y por ello, el que quedara bajo el agua fue motivo para hacerlo tendencia.

En noviembre del 2022, Vicente Fox también cayó en las denominadas fake news pues publicó que un presunto sobrino de AMLO había sido elegido para un cargo público; sin embargo, se trataba de un actor de contenido para adultos, por lo que hubo cientos de burlas en su contra y como resultado, también borró la publicación para evitar seguir recibiendo comentarios de parte de internautas quienes le sugirieron dejar de lado que “Esta familia no para de destrozar nuestro país. Una tontería más”, como escribo entonces.

