VIDEO: Abandonan y amarran a perrito en la Colonia Del Valle; autoridades lo rescatan

Ciudad de México.- Un nuevo caso de maltrato animal se registró en calles de la Ciudad de México, ahora fue en una de las colonias más exclusivas de la capital, donde un lomito fue abandonado por sus dueños. Los hechos se registraron a las afueras de la plaza comercial ‘City Shop’, localizada en la esquina de la calle Bartolache y Félix Cuevas, en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la cuenta de Facebook y Twitter los Supercívicos, un perrito llevaba al menos cuatro horas amarrado al interior de la plaza comercial, ubicada en la Colonia del Valle, por fortuna fue descubierto por el activista que lleva la cuenta de redes sociales, el cual se quedó junto a él mientras esperaba al dueño que lo había dejado amarrado. Sin embargo, pasó el tiempo y no había señal alguna de las personas, es por eso que se decidió llamar a las autoridades capitalinas.

De inmediato, los curiosos comenzaron a acercarse a la zona, pues se preguntaban sobre lo que estaba pasado y después de unos minutos, los testigos de la zona decidieron llamar al 911 para que se contactaran con las autoridades facultadas, es por eso que, después de una denuncia presentada ante la Brigada de Vigilancia Animal, arribaron elementos de esta agrupación para rescatar al perrito y llevarlo a un lugar seguro.

Perrito abandonado en la Colonia del Valle, foto: especial

Sin embargo, en lo que llegaba la Brigada de Vigilancia Animal los Supercívicos no dudaron en ayudar al perrito y el comandante, como se le conoce a este personaje, ofreció agua y alimento al perrito. Cabe señalar que hasta el momento los dueños no han reclamado al can por lo que se especula que se trataría de un caso de abandono. Razón por la cual se levantará una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Después de varias horas de que se informara sobre el perrito abandonado, se solicitó la ayuda de Lety Varela ex titular de la brigada y de Andrés Guzmán para que atendieran el caso. Asimismo, se hizo un reporte ante la Secretaría de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) después de estar tanto tiempo conviviendo con el perrito se le decidió nombrar ‘Pablito’ y ahora está en busca de un nuevo hogar, después de haber sido abandonado por sus dueños anteriores.

Ahora, de acuerdo con la cuenta de Los Spercívicos se pedirá la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que entregue los videos de la cámara de seguridad de la plaza comercial para descubrir la identidad de los dueños del perrito, ya que los van a denunciar por maltrato animal. Cabe destacar que por esas acciones podrían pagar una fuerte multa así como pasar hasta 3 años en prisión.

Fuente: Tribuna