Beatriz Paredes da fuerte mensaje a 'Alito' Moreno tras sugerirle bajarse de la contienda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unas semanas de conocer cuál de las dos aspirantes a la presidencia de la República será la abanderada del Frente Amplio por México (FAM), si Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 'Alito' Moreno, reconoció a través de una entrevista que las encuestas no favorecen a la priista, por lo que de manera sutil le surgió bajarse del proceso interno y con ello, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) quedaría como la candidata oficial; no obstante, la presidenciable respondió de esta manera al que en teoría, es quien debería darle más apoyo.

"Las encuestas no la favorecen, estamos trabajando. El partido siempre buscará la unidad. Queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre", fuero las palabras de Moreno demostrando que la elección del aspirante ha causado incluso, división entre los mismos miembros del partido tricolor.

Al saber cuál era la postra del dirigente nacional del PRI, Paredes Rangel destacó que en lo que a su persona respecta, sería mejor esperar a que las encuestas decidan cuál de las dos posibles candidatas represente a la alianza opositora, por lo que descartó 'bajarse' de la contienda como lo hiciera hace unos días Saniago Creel Miranda quien optó por reconocer que no estaba favorecido en números y por ello, sumaba esfuerzos con la senadora quien le prometió nombrarlo coordinador de campaña en caso de ser ella la elegida.

Al manifestar su intención de seguir adelante en este proceso interno del FAM y no declinar a favor de Gálvez, Beatriz Paredes no solo dejaba claro que no renunciaría a su oportunidad de figurar en la boleta electoral, sino que además le abrió la puerta a 'Alito' Moreno para dar réplica, lo que sucedió esta mañana durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva a quien le aseguró que ninguna persona estaba por encima del partido y por ello, se manifestó que la presidenciable debería tomar una despico en conjunto con el partido y no a nivel personal.

Nosotros esperamos que la decisión de Beatriz sea en conjunto con la del partido", dijo el dirigente nacional del PRI.

Foto: Twitter

Bajo esa tónica, Moreno Cárdenas adelantó que el miércoles 30 de agosto dará un mensaje sobre la determinación que tomará el PRI con respecto al futuro de Beatriz Paredes pues insistió en que las encuestas no la favorecen y por ende, Xóchitl Gálvez si quedaría como candidata a la República a modo de representar al PRI, PAN y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), los cuales unieron fuerzas con el objetivo de quitar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del poder. La candidata en teoría, se revelaría el 3 de septiembre cuando las encuestas concluyeran y con ello, se decidiera por alguna de las dos mujeres que buscan relevar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Beatriz paredes se baja o no de la contienda?

Alejandro Moreno Cárdenas adelantó que tiene un profundo respeto por Beatriz Paredes, por lo que dejó claro que ella sabe perfectamente cómo funciona la toma de desiciones de manera interna en el partido tricolor; no obstante, insistió en que él deja abierta la posibilidad a que sea ella la que decida qué es lo mejor para e partido, insinuando que sí la bajarían pero sería al final, decisión de ella. Esto ha mantenido a ambos personajes en tendencia, al tiempo que Xóchitl Gálvez no se ha pronunciado por el hecho de ser ella la que quedaría como candidata oficial para las elecciones del 2024.

Fuente: Tribuna